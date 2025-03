Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στις 2 Μαρτίου 2025 στην περιοχή «Timbó do Sul» της Βραζιλίας, όταν ο 52χρονος πιλότος αιωροπτερισμού, Ρικάρντο Στεκανέλα, έχασε τη ζωή του πέφτοντας από ύψος άνω των 200 μέτρων.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το ανεμόπτερό του παρουσίασε βλάβη εν πτήσει, με αποτέλεσμα τη μοιραία πτώση. Διασώστες έσπευσαν στο σημείο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, ο Στεκανέλα διαπιστώθηκε νεκρός λίγο αργότερα.

Το δυστύχημα έχει πυροδοτήσει έρευνα σχετικά με την ασφάλεια του εξοπλισμού και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν τη στιγμή της πτήσης. Μάρτυρες ανέφεραν ισχυρούς ανέμους στην περιοχή, όμως οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει αν αυτοί έπαιξαν ρόλο στο δυστύχημα.

Ο Στεκανέλα ήταν γνωστός στην κοινότητα των extreme sports στη Βραζιλία και είχε αποκτήσει φήμη ως έμπειρος πιλότος, συχνά προωθώντας αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας στο άθλημα.

Ο αιωροπτερισμός αποτελεί δημοφιλή δραστηριότητα στις ορεινές περιοχές της χώρας, ωστόσο τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση τόσο των συμμετεχόντων όσο και των ατυχημάτων. Το δυστύχημα αναζωπύρωσε τις συζητήσεις για τη ρύθμιση και τη διαχείριση κινδύνου στα ακραία αθλήματα.

Φίλοι και συγγενείς του Στεκανέλα απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη του, περιγράφοντάς τον ως «παθιασμένο εξερευνητή» που «έζησε τη ζωή στο έπακρο».

«Θεέ μου» φώναξε αυτόπτης μάρτυρας που κατέγραφε το δυστύχημα με θύμα τον Ρικάρντο Στεκανέλα από βουνό νοτιοδυτικά του Σάο Πάολο.

