Η φερόμενη ηγέτιδα μιας ομάδας με χαρακτηριστικά αίρεσης, γνωστής ως οι Zizians, συνελήφθη στο Μέριλαντ μαζί με ένα άλλο μέλος της ομάδας, σύμφωνα με την Αστυνομία του Μέριλαντ.

Η 34χρονη Τζακ ΛαΣότα συνελήφθη την Κυριακή μαζί με την 33χρονη Μισέλ Ζάικο από την Πενσιλβάνια. Αντιμετωπίζουν πολλές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων της παράνομης εισόδου στη χώρα, της παρεμπόδισης Δικαιοσύνης και της κατοχής όπλου σε όχημα, όπως ανέφερε η Αστυνομία τη Δευτέρα.

Η ακρόαση για την επιβολή εγγύησης έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 σήμερα στο περιφερειακό δικαστήριο του Αλεγκάνι.

The apparent leader of a cultlike group known as the Zizians has been arrested in Maryland along with another member of the group, Maryland State Police said Monday.



