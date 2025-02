Τουλάχιστον 29 σοροί μεταναστών εντοπίστηκαν σε δύο διαφορετικές περιοχές στη Λιβύη, μία στα νοτιοανατολικά και μία στα δυτικά της χώρας, όπως ανακοίνωσαν χθες, Πέμπτη, οι αρχές ασφαλείας και η λιβυκή Ερυθρά Ημισέληνος.

Η διεύθυνση ασφαλείας της Αλουάχατ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι βρέθηκαν 19 πτώματα σε ομαδικούς τάφους μέσα σε αγρόκτημα στην περιοχή Τζιχάρα, κάπου 440 χιλιόμετρα από τη Βεγγάζη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Λιβύης. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι θάνατοι πιστεύεται πως συνδέονταν με τη διακίνηση ανθρώπων.

Η διεύθυνση ασφαλείας δημοσιοποίησε μέσω Facebook φωτογραφίες στις οποίες εικονίζονται αστυνομικοί και εθελοντές της λιβυκής Ερυθράς Ημισελήνου να τοποθετούν πτώματα σε μαύρες πλαστικές σακούλες.

#Libya 06.02.25 – Ras Al-Hilal Police Dept. found a wooden boat washed ashore in Al-Barada. During inspection no persons were found on board, only scattered inner tubes and debris which suggests that the boat was used by #migrants for illegal crossing. #migrantcrisis #Frontex pic.twitter.com/yVfYER7kNK