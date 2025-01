Μια τεράστια πυρκαγιά μετέτρεψε σε στάχτες τη μεγαλύτερη αγορά μεταχειρισμένων ρούχων της Γκάνας, στην πρωτεύουσα Άκρα, οδηγώντας σε απόγνωση χιλιάδες εμπόρους και προκαλώντας ανυπολόγιστες απώλειες στην τοπική οικονομία.

Η πυρκαγιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Τετάρτης και κατέκαψε ένα μεγάλο τμήμα της γιγαντιαίας αγοράς Κανταμάντο, ανέφερε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της χώρας.

Η εθνική πυροσβεστική υπηρεσία κινητοποίησε 13 οχήματα για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Σήμερα, μόνο ερείπια που κάπνιζαν ακόμη είχαν απομείνει στους δρόμους που μέχρι πρόσφατα έσφυζαν από ζωή.

A massive fire broke out at Kantamanto this dawn,ravaging multiple shops and structures. The Ghana NationalFireServiceresponded by dispatching over 10 fire tenders from Accra stations.While they have managed to contain the fire, efforts are ongoing to completely douse the flames. pic.twitter.com/qDkCkJz7j4