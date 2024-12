Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Τζίμι Κάρτερ, χθες Κυριακή σε ηλικία 100 ετών. Η ερχόμενη Πέμπτη 9η Ιανουαρίου 2025 θα είναι ημέρα εθνικού πένθους στις ΗΠΑ για την απότιση φόρου τιμής στον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

«Καλώ τον αμερικανικό λαό να συγκεντρωθεί εκείνη την ημέρα στους χώρους λατρείας του και να αποτίσει φόρο τιμής στην μνήμη του (πρώην) προέδρου Τζέιμς Ερλ Κάρτερ του νεότερου. Προσκαλώ κάθε άνθρωπο στον κόσμο που μοιράζεται τη θλίψη μας να ενωθεί μαζί μας» στις τελετές που θα γίνουν για αυτό, ανέφερε ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε εκτελεστικό διάταγμά του που αναρτήθηκε αργά το βράδυ χθες Κυριακή (τοπική ώρα) στον ιστότοπο του Λευκού Οίκου.

«Ο ηγετικός ρόλος του (πρώην) προέδρου (των ΗΠΑ Τζίμι) Κάρτερ συνέβαλε σημαντικά στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», ιδίως χάρη «στις ιστορικές συμφωνίες του Καμπ Ντέιβιντ», καθώς και «τη συνθήκη SALT II» και «τις συμβάσεις για τη Διώρυγα του Παναμά», τόνισε σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στη Νέα Υόρκη ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, μετά την ανακοίνωση χθες Κυριακή πως ο πρώην αρχηγός του αμερικανικού κράτους απεβίωσε σε ηλικία 100 ετών.

Ο 39ος πρόεδρος των ΗΠΑ παρέμενε στρατευμένος «στη διεθνή ειρήνη και στα ανθρώπινα δικαιώματα» καιρό αφού εγκατέλειψε το αξίωμα, διαδραματίζοντας «ρόλο κλειδί στη μεσολάβηση σε συγκρούσεις, στην παρατήρηση εκλογικών διαδικασιών, στην προώθηση της δημοκρατίας και στην πρόληψη και στην εξάλειψη ασθενειών», συνέχισε ο κ. Γκουτέρες.

«Αυτές και άλλες προσπάθειες οδήγησαν στο να κερδίσει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης» το 2002, συμπλήρωσε ο κ. Γκουτέρες, εξαίροντας τον εκλιπόντα που «βοήθησε να προχωρήσει το έργο των Ηνωμένων Εθνών».

Ο «έσωσε αναρίθμητες ζωές» με τη δράση του για την εξάλειψη ασθενειών, τόνισε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους. Ο επικεφαλής του ΠΟΥ σημείωσε μέσω X ότι τον θλίβει η είδηση του θανάτου του Τζίμι Κάρτερ, που χαρακτήρισε «αληθινό ηγέτη που ενέπνευσε τόσους πολλούς».

«Η ακλόνητη δέσμευσή του υπέρ της ευημερίας των πολιτών των ΗΠΑ και του κόσμου ολόκληρου θα παραμείνει χαραγμένη στη μνήμη μας για πάντα», συνέχισε ο Δρ. Τέντρος.

«Το έργο του μέσω του Κέντρου Κάρτερ επέτρεψε να σωθούν αναρίθμητες ζωές και να πλησιάσουμε στην εξάλειψη πολλών παραμελημένων τροπικών ασθενειών».

«Ο ηγετικός ρόλος του (πρώην) πρόεδρου Κάρτερ ήταν αποφασιστικός στη διευκόλυνση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στη Μέση Ανατολή πριν από δεκαετίες, και υπενθυμίζει τι χρειάζεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ο κόσμος μας σήμερα», έκρινε ο Δρ. Τέντρος.

«Αγαπητέ πρόεδρε Κάρτερ, θα μας λείψετε πολύ. Αναπαυθείτε εν ειρήνη», συμπλήρωσε.

Το Κέντρο Κάρτερ αγωνίζεται εναντίον έξι ασθενειών -του σκουληκιού της Γουινέας, της τύφλωσης των ποταμών, του τραχώματος, της σχιστοσωμίασης, της ελεφαντίασης και της ελονοσίας στην Αϊτή και στη Δομινικανή Δημοκρατία- μέσω εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και μεθόδων πρόληψης και θεραπείας απλών και φθηνών.

Ο Τζίμι Κάρτερ ήταν «άνδρας με αρχές, πίστη και ταπεινότητα», τόνισε ο απερχόμενος Δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

«Η Αμερική και ο κόσμος έχασαν έναν εξαιρετικό ηγέτη, πολιτικό και ανθρωπιστή», ανέφεραν ο νυν πρόεδρος και η σύζυγός του στην ανακοίνωση, αποτίνοντας φόρο τιμής σε αυτόν που «είχαν το προνόμιο να αποκαλούν αγαπητό φίλο».

«Για όλους όσοι ψάχνουν τι σημαίνει να ζεις μια ζωή που έχει σκοπό και νόημα μελετήστε τον Τζίμι Κάρτερ, έναν άνθρωπο με αρχές, πίστη και ταπεινότητα», προστίθεται στο κείμενο.

Ο Ρεπουμπλικάνος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέτισε φόρο τιμής χθες Κυριακή στον Τζίμι Κάρτερ, κρίνοντας πως η χώρα του οφείλει «ευγνωμοσύνη» για τη μοναδική προεδρική θητεία του (1977-1981).

«Οι προκλήσεις με τις οποίες βρέθηκε αντιμέτωπος ο Τζίμι ως πρόεδρος ήρθαν σε κρίσιμη στιγμή για τη χώρα μας κι έκανε το παν εντός των δυνάμεών του για να βελτιώσει τη ζωή όλων των Αμερικανών. Για αυτό, του οφείλουμε όλοι ευγνωμοσύνη», ανέφερε ο 45ος και προσεχώς 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ σε μήνυμά του μέσω Truth Social για τον 39ο.

Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, τόνισε, αποτίνοντας φόρο τιμής στον Τζίμι Κάρτερ, πως ο προκάτοχός του ήταν «αξιοσημείωτος άνθρωπος».

Ο πρώην πρόεδρος Κάρτερ «έμαθε σε όλους και όλες μας τι πάει να πει το να ζεις με χάρη, με αξιοπρέπεια, με δικαιοσύνη και υπηρετώντας» τους άλλους, ανέφερε μέσω Medium ο πρώτος μαύρος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ (2009-2017).

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος Τζορτζ Ου. Μπους έκρινε χθες Κυριακή πως όσα πέτυχε ο Δημοκρατικός προκάτοχός του Τζίμι Κάρτερ, «θα εμπνέουν γενιές Αμερικανών».

Χαρακτηρίζοντας τον 39ο πρόεδρο των ΗΠΑ «άνδρα με βαθιές πεποιθήσεις» και «πιστό στην οικογένειά του, στην κοινότητά του και στην πατρίδα του», ο Ρεπουμπλικάνος ένοικος του Λευκού Οίκου από το 2001 ως το 2009 έκρινε πως «οι προσπάθειές του να αφήσει πίσω καλύτερο κόσμο δεν τέλειωσαν με την προεδρία του» από το 1977 ως το 1981.

Ο Τζίμι Κάρτερ «εργάστηκε ακούραστα για έναν καλύτερο και δικαιότερο κόσμο», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ο —επίσης Δημοκρατικός— διάδοχός του στον Λευκό Οίκο Μπιλ Κλίντον και η σύζυγός του Χίλαρι Κλίντον, πρώην υπουργός Εξωτερικών και ατυχήσασα υποψήφια για την προεδρία το 2016.

«Καθοδηγούμενος από την πίστη του, ο (σ.σ. πρώην) πρόεδρος Κάρτερ έζησε για να υπηρετεί άλλους—ως την τελευταία στιγμή» της ζωής του, ανέφερε το ζεύγος Κλίντον σε συλλυπητήριο μήνυμα που έδωσε στη δημοσιότητα,μετά τον θάνατο στο σπίτι του στην Τζόρτζια σε ηλικία 100 ετών του 39ου προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη του Τζίμι Κάρτερ, αφού μια ζωή «υπερασπίστηκε τα δικαιώματα των πιο ευάλωτων» και «έδωσε ακούραστα αγώνα για την ειρήνη».

«Η Γαλλία συγκινημένη σκέφτεται την οικογένειά του και τον αμερικανικό λαό», πρόσθεσε ο γάλλος πρόεδρος στα αγγλικά και στα γαλλικά μέσω X.

Και ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό απέτισε φόρο τιμής στον Τζίμι Κάρτερ, τονίζοντας πως «υπηρέτησε άλλους στην πατρίδα του και στον κόσμο ολόκληρο όλη του ζωή».

«Η κληρονομιά του Τζίμι Κάρτερ είναι αυτή της συμπόνιας, της ευγένειας, της ενσυναίσθησης και της σκληρής δουλειάς. Υπηρέτησε άλλους στην πατρίδα του και σε όλο τον κόσμο όλη του τη ζωή — και λάτρευε να το κάνει. Ήταν πάντα γενναιόδωρος στις συμβουλές του σ’ εμένα», σημείωσε ο κ. Τριντό μέσω X.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τόνισε πως «παρακινούμενος από την πίστη και τις βαθιές αξίες του, ο (πρώην) πρόεδρος Κάρτερ επανακαθόρισε την περίοδο μετά την προεδρία χάρη στην αξιοσημείωτη δέσμευσή του υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα του και στο εξωτερικό», σημείωσε σε ανακοίνωσή του ο πρωθυπουργός των Εργατικών, ενώ από την πλευρά του ο βασιλιάς Κάρολος υπογράμμισε πως ο εκλιπών «αφιέρωσε τη ζωή του στο έργο για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Άμπντελ Φάταχ ελ Σίσι, εξήρε τον «σημαντικό ρόλο» για την ειρήνη ανάμεσα στη χώρα του και το Ισραήλ του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ, αρχιτέκτονα των συμφωνιών του Καμπ Ντέιβιντ (1978), πρελούδιου της πρώτης συμφωνίας ανάμεσα στο Ισραήλ και αραβικό κράτος.

«Ο σημαντικός ρόλος του στην επίτευξη της συμφωνίας ειρήνης μεταξύ της Αιγύπτου και του Ισραήλ θα παραμείνει χαραγμένος στα χρονικά της ιστορίας», ενώ το «ανθρωπιστικό του έργο» ενσαρκώνει τις «αρχές της αγάπης, της ειρήνης και της αδελφοσύνης», ανέφερε ο αρχηγός του αιγυπτιακού κράτους μέσω X.

Ο κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ διαβεβαίωσε πως οι Κουβανοί θυμούνται με «ευγνωμοσύνη» τον Τζίμι Κάρτερ λόγω των προσπαθειών που κατέβαλε προκειμένου να υπάρξει «βελτίωση των σχέσεων» ανάμεσα στις δυο χώρες.

«Ο λαός μας θυμάται με ευγνωμοσύνη τις προσπάθειές του υπέρ της βελτίωσης των σχέσεων, τις επισκέψεις του στην Κούβα και τη δήλωσή του υπέρ της απελευθέρωσης των πέντε» κουβανών πρακτόρων που είχαν συλληφθεί το 1998 και καταδικαστεί για κατασκοπεία στις ΗΠΑ, εξήγησε ο κ. Ντίας-Κανέλ, πρώτος γραμματέας της κεντρικής επιτροπής του κομμουνιστικού κόμματος, μέσω X.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε σήμερα «εγκάρδια συλλυπητήρια» κι απέτισε φόρο τιμής στον Τζίμι Κάρτερ για τη υποστήριξη του αγώνα της χώρας του για «ελευθερία», με φόντο τον πόλεμο με τη Ρωσία, που οδεύει να κλείσει τρία χρόνια τον Φεβρουάριο.

«Η καρδιά του βρισκόταν σθεναρά στο πλευρό μας στον συνεχιζόμενο αγώνα μας για ελευθερία» και «εκτιμάμε βαθιά την ακλόνητη δέσμευσή του στη χριστιανική πίστη και στις δημοκρατικές αξίες, όπως και την αταλάντευτη υποστήριξή του στην Ουκρανία έναντι της αδικαιολόγητης επίθεσης της Ρωσίας», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι μέσω X.

We express our heartfelt condolences to the American people and to the family of former U.S. President Jimmy Carter on his passing. He was a leader who served during a time when Ukraine was not yet independent, yet his heart stood firmly with us in our ongoing fight for freedom.…