Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες, Χριστούγεννα, στην πόλη της Νέας Υόρκης όταν ένα ταξί, που ξέφυγε από την πορεία του έπειτα από πρόβλημα υγείας που παρουσίασε ο οδηγός του, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο έξω από πολυκατάστημα Macy’s και χτύπησε πεζούς, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο του Μανχάταν κοντά στο κεντρικο πολυκατάστημα Macy’s στην Πλατεία Χέραλντ, στη γωνία της West 34th Street και της Avenue of the Americas ή της Sixth Avenue. Το κατάστημα αυτό με τις διακοσμημένες βιτρίνες του αποτελεί πόλο έλξης για τους τουρίστες και τους Νεοϋρκέζους την περίοδο των εορτών.

NEW YORK: BREAKING: Multiple people were injured on 34th St. outside of Macy’s after a taxi driver jumped the curb and struck pedestrians, including a child. One person is in serious condition, investigation is ongoing. pic.twitter.com/DNbdm42UKm