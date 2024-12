Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι έχει συναντηθεί με τον διευθυντή της CIA, Ουίλιαμ Μπερνς, στην Ουκρανία, αν και αυτού του είδους οι συναντήσεις σπάνια έχουν δημοσιοποιηθεί μετά την εισβολή της Ρωσίας.

«Ο Μπιλ Μπερνς έκανε την τελευταία του επίσκεψη στην Ουκρανία ως διευθυντής της CIA», έγραψε ο Ζελένσκι στα social media, προσθέτοντας ότι οι δύο άνδρες είχαν «πολλές συναντήσεις κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου», οι περισσότερες από τις οποίες δεν έχουν αποκαλυφθεί.

«Είχαμε πολλές συναντήσεις κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου και είμαι ευγνώμων για τη βοήθειά του», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Συνήθως τέτοιες συναντήσεις δεν δημοσιοποιούνται και όλες οι συναντήσεις μας – στην Ουκρανία, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην Αμερική και σε άλλα μέρη του κόσμου – έγιναν χωρίς επίσημη ενημέρωση», πρόσθεσε ο ίδιος.

