Η εταιρία «Butterball» αντιμετωπίζει εκκλήσεις για μποϊκοτάζ, λίγες ημέρες πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, μετά την εμφάνιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρρωστημένου υλικού με εργαζόμενους πουλερικών που φέρονται να κακοποιούν και να βασανίζουν σεξουαλικά τις γαλοπούλες.

Ο σάλος ξεδιπλώθηκε μετά την ανάρτηση στο διαδίκτυο από ακτιβιστές της οργάνωσης «People for the Ethical Treatment of Animals» (PETA) ενός βίντεο δεκαετιών κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, το οποίο φέρεται να δείχνει εργαζόμενους της εταιρείας να κακοποιούν ζωντανές γαλοπούλες σε εργοστάσιο στο Όζαρκ του Αρκάνσας.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, το γραφικό υλικό, το οποίο σύντομα έγινε viral, καταγράφηκε κατά τη διάρκεια μιας μυστικής έρευνας το 2006, κατά την οποία οι εργαζόμενοι κινηματογραφήθηκαν να χτυπούν τα πτηνά σε ατσάλινα κλουβιά και να ποδοπατούν τα κεφάλια τους, υποστήριξε η ομάδα για τα δικαιώματα των ζώων.

Butterball turkey faces boycott calls before Thanksgiving after sickening sex abuse allegations resurface https://t.co/Y3RUeY34u7 pic.twitter.com/dP5dOh68oN — New York Post (@nypost) November 26, 2024

Ένας μυστικός ερευνητής της PETA ισχυρίζεται ότι εντόπισε έναν εργαζόμενο να βάζει το δάχτυλό του στον κόλπο μιας γαλοπούλας για διασκέδαση, ενώ ένας άλλος εργαζόμενος καβάλησε ένα πουλί ενώ ήταν αλυσοδεμένο.

«Ένας εργάτης πήρε ένα ζωντανό πουλί και το πάτησε στο κεφάλι, συνθλίβοντας το κρανίο του μέχρι που το κεφάλι του εξερράγη. Στη συνέχεια γέλασε και σκούπισε το αίμα από το πόδι του. Πέταξε επίσης τα πουλιά στο τσιμέντο και γρονθοκόπησε άλλους», υποστήριξε ο μυστικός ερευνητής, όπως αναφέρει η New York Post.

Το βίντεο προκάλεσε γρήγορα ένα κύμα οργής όταν επανεμφανίστηκε στο διαδίκτυο με ορισμένους να καλούν σε μποϊκοτάζ της μάρκας πουλερικών λίγες ημέρες πριν από την ημέρα του Thanksgiving.

«Μποϊκοτάρετε την Butterball», οργίστηκε ένας χρήστης στο X. «Μόλις χθες αγόρασα μια γαλοπούλα Butterball. Το δείπνο ακυρώθηκε», έγραψε ένας άλλος.