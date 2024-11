Ο 24χρονος Ντίλαν Τόμος, ο οποίος είναι κληρονόμος μιας περιουσίας 292 εκατομμυρίων δολαρίων, δολοφόνησε βάναυσα τον μοναδικό του φίλο την παραμονή των Χριστουγέννων του 2023 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, ο 24χρονος πριν δολοφονήσει τον 23χρονο Γουίλιαμ Μπους έκανε φρικιαστικές αναζητήσεις στο διαδίκτυο καθώς σχεδίαζε τη φονική επίθεση.

Ο 24χρονος Ντίλαν Τόμας έψαχνε στο διαδίκτυο «ανατομία του λαιμού» λίγο πριν στήσει ενέδρα στον ανυποψίαστο συγκάτοικο και φίλο του, Γουίλιαμ Μπους, ο οποίος σχεδίαζε να μετακομίσει με μια φίλη του, αποκαλύφθηκε στη δίκη του την Τετάρτη.

