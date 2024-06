Από το 2017 το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα έχει εκπονήσει προσεγμένα σχέδια για να κυριαρχήσει στη δημιουργία, την εφαρμογή και τη διάδοση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, προγράμματα που χρησιμοποιούν τεράστια σύνολα δεδομένων για να εκπαιδεύονται, να αναγνωρίζουν πρότυπα τόσο γρήγορα, παράγοντας γνώση από το πουθενά.

Όπως αναφέρει σε άρθρο του το businessinsider, σύμφωνα με το σχέδιο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, μέχρι το 2020 η Κίνα υποτίθεται ότι «έχει επιτύχει εμβληματικές προόδους σε μοντέλα και μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης, βασικές συσκευές, εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και βασικό λογισμικό». Ωστόσο, η κυκλοφορία του ChatGPT του OpenAI το φθινόπωρο του 2022 έπιασε το Πεκίνο… στον ύπνο. Η κυκλοφορία του ChatGPT έδειξε ότι οι αμερικανικές εταιρείες, τουλάχιστον μέχρι εκείνο το σημείο, πρωτοστατούσαν στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης και έδειξαν τη μεγάλη τους ισχύ, προκειμένου να γίνει ορατή σε όλο τον κόσμο.

Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το προβάδισμα της αμερικανικής τεχνητής νοημοσύνης θα διαρκέσει για πάντα. Οι εθνικοί πρωταθλητές τεχνολογίας της Κίνας εντάχθηκαν στη μάχη και κατάφεραν να αναπτύξουν μια τεχνολογία που τροφοδοτείται από ελεύθερες πληροφορίες, ώστε να χωρέσει σωστά στην περιορισμένη «φούσκα» πληροφοριών της Κίνας. Οι τακτικές λογοκρισίας μπορεί να επιβραδύνουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα και να περιορίσουν την εμπορευματοποίηση εγχώριων μοντέλων, αλλά δεν θα εμποδίσουν το Πεκίνο να επωφεληθεί από την τεχνητή νοημοσύνη, όπου το κρίνει σκόπιμο.

Ο ηγέτης της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, βλέπει την τεχνολογία ως το κλειδί για να ταρακουνήσει τη χώρα του από την οικονομική δυσφορία που επικρατεί. Και ακόμα κι αν η Κίνα δεν κερδίσει τις ΗΠΑ στον αγώνα τεχνητής νοημοσύνης, θα εξακολουθεί να έχει μεγάλη δύναμη και είναι πιθανό να πάρει τη δεύτερη θέση στην κούρσα.

«Υπάρχουν τόσο πολλά που μπορούμε να κάνουμε με αυτήν την τεχνολογία. Το Πεκίνο απλώς δεν ενθαρρύνει τις αλληλεπιδράσεις με τους καταναλωτές», δήλωσε η Reva Goujon, διευθύντρια για την αφοσίωση πελατών στη συμβουλευτική ομάδα της εταιρείας συμβούλων Rhodium Group για την Κίνα.

«Στην Κίνα υπάρχει πραγματική καινοτομία. Δεν βλέπουμε ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ των μοντέλων που οι κινεζικές εταιρείες μπόρεσαν να αναπτύξουν. Δεν είναι ότι όλοι αυτοί οι τεχνολογικοί καινοτόμοι έχουν εξαφανιστεί. Απλώς διοχετεύουν εφαρμογές στη σκληρή επιστήμη».

Στα εσωτερικά του έγγραφα, το ΚΚΚ αναφέρει ότι θα χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να διαμορφώσει την πραγματικότητα και να μεγιστοποιήσει τον έλεγχο της εξουσίας εντός των συνόρων του, για πολιτική καταστολή, παρακολούθηση και παρακολούθηση της αντίθετης άποψης. Γνωρίζουμε ότι το κόμμα θα χρησιμοποιήσει επίσης την τεχνητή νοημοσύνη για να οδηγήσει σε καινοτομίες στη βιομηχανική μηχανική, τη βιοτεχνολογία και άλλους τομείς που το ΚΚΚ θεωρεί παραγωγικούς. Σε ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις, έχει ήδη σημειώσει επιτυχίες. Έτσι, ακόμα κι αν υστερεί σε σχέση με την αμερικανική τεχνολογία κατά μερικά χρόνια, μπορεί να έχει έναν ισχυρό γεωπολιτικό αντίκτυπο.

Υπάρχουν πολλοί ομοϊδεάτες ηγέτες που θέλουν επίσης να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία του μέλλοντος για να εδραιώσουν την εξουσία τους στο παρόν και να διαστρεβλώσουν το παρελθόν. Το Πεκίνο θα χαρεί να τους διευκολύνει. Το όραμα της Κίνας για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης κλειστού κώδικα, ελέγχεται αυστηρά και διατίθεται για εξαγωγή σε όλο τον κόσμο.

Το ChatGPT και άλλα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα κατακλύζονται από πολλές ιστοσελίδες, άρθρα ειδήσεων και βιβλία. Μερικές φορές αυτές οι πληροφορίες προκαλούν «αρρώστια», καθώς όποιος έχει παίξει με ένα chatbot, μερικές φορές έχει παραισθήσεις ή λέει ψέματα. Δεδομένου του μεγέθους της «όρεξης» της τεχνολογίας, το να καταλάβεις τι πήγε στραβά είναι πολύ πιο περίπλοκο από το να περιορίσεις το ακριβές συστατικό στο δείπνο σου, για να αποφύγεις τις στομαχικές διαταραχές στις 2 π.μ. Τα δεδομένα τεχνητής νοημοσύνης είναι τόσο τεράστια και οι υπολογισμοί τόσο γρήγοροι, που οι εταιρείες ελέγχου των μοντέλων δεν ξέρουν γιατί βγάζουν άσχημα αποτελέσματα και μπορεί να μην το μάθουν ποτέ. Σε μια κοινωνία όπως η Κίνα, όπου οι πληροφορίες ελέγχονται αυστηρά, αυτή η αδυναμία κατανόησης των λαθών των μοντέλων δημιουργεί ένα υπαρξιακό πρόβλημα για την εξουσία του ΚΚΚ: ένα chatbot θα μπορούσε να πει μια άβολη αλήθεια και κανείς δεν θα ξέρει το γιατί. Η πιθανότητα να συμβεί αυτό εξαρτάται από το μοντέλο στο οποίο έχει εκπαιδευτεί. Για να το αποτρέψει αυτό, το Πεκίνο τροφοδοτεί την τεχνητή νοημοσύνη με πληροφορίες που ενθαρρύνουν τη θετική «κοινωνική κατασκευή».

Το Κρατικό Συμβούλιο της Κίνας έγραψε στο Σχέδιο Ανάπτυξης Τεχνητής Νοημοσύνης Επόμενης Γενιάς του 2017 ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι σε θέση «να κατανοήσει έγκαιρα την ομαδική γνώση και τις ψυχολογικές αλλαγές», πράγμα που σημαίνει ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να «ανεβάσει σημαντικά την ικανότητα και το επίπεδο κοινωνικής διακυβέρνησης, παίζοντας αναντικατάστατο ρόλο στην αποτελεσματική διατήρηση της κοινωνικής σταθερότητας». Δηλαδή, εάν κατασκευαστεί με τις σωστές προδιαγραφές, το ΚΚΚ πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι ένα εργαλείο για την ενίσχυση της ισχύος του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτόν τον μήνα, η Διοίκηση Κυβερνοχώρου της Κίνας, η ρυθμιστική αρχή τεχνητής νοημοσύνης της χώρας, κυκλοφόρησε ένα chatbot εκπαιδευμένο εξ ολοκλήρου στην πολιτική και οικονομική φιλοσοφία του Σι Τζινπίνγκ, «Ο Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era». Είναι αυτονόητο ότι το ChatGPT δεν είναι διαθέσιμο για χρήση στην Κίνα ή το Χονγκ Κονγκ.

Για το ΚΚΚ, η εύρεση ενός νέου μέσου μαζικής παρακολούθησης και κυριαρχίας των πληροφοριών δεν θα μπορούσε να έρθει σε καλύτερη στιγμή. Σκεφτείτε την κινεζική οικονομία. Η Wall Street, η Ουάσιγκτον, οι Βρυξέλλες και το Βερολίνο έχουν αποδεχτεί ότι το μοντέλο που βοήθησε την Κίνα να εξελιχθεί στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο έχει φθαρεί και ότι το Πεκίνο δεν έχει βρει ακόμη κάτι για να το αντικαταστήσει. Η οικοδόμηση υποδομών και βιομηχανικής ικανότητας δεν προσφέρει πλέον την ίδια ώθηση για το ΚΚΚ. Ο κόσμος πιέζει τις εξαγωγές της Κίνας και οι προσπάθειες του ΚΚΚ να οδηγήσει την ανάπτυξη μέσω της εγχώριας κατανάλωσης δεν έχουν οδηγήσει σχεδόν πουθενά. Η αγορά ακινήτων έχει στρεβλωθεί, η ανάπτυξη έχει καταρρεύσει και ο αποπληθωρισμός παραμένει σαν ταραγμένο φάντασμα. Σύμφωνα με το Freedom House, μια υπηρεσία παρακολούθησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι Κινέζοι διαδήλωσαν κατά των κυβερνητικών πολιτικών σε αριθμούς ρεκόρ το τέταρτο τρίμηνο του 2023. Η οργάνωση κατέγραψε 952 εκδηλώσεις διαφωνίας. Πρόκειται για αύξηση 50% από το προηγούμενο τρίμηνο. Το 78% των διαδηλώσεων αφορούσαν οικονομικά ζητήματα, όπως η στέγαση ή η εργασία. Αν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να ελέγχεις τους ανθρώπους, ο Σι Τζινπίνγκ τον χρειάζεται τώρα.

Ρωτήστε τη Διοίκηση Κυβερνοχώρου του chatbot της Κίνας σχετικά με αυτά τα οικονομικά προβλήματα και θα λάβετε απλώς μια διάλεξη για τη διαφορά μεταξύ «παραδοσιακών παραγωγικών δυνάμεων» και «νέων παραγωγικών δυνάμεων», τσιτάτα που χρησιμοποιεί το ΚΚΚ για να αμβλύνει το τραύμα των μειωμένων οικονομικών προοπτικών της Κίνας. Στην πραγματικότητα, αν ρωτήσετε οποιοδήποτε chatbot που λειτουργεί στη χώρα, θα σας πει ότι η Ταϊβάν είναι μέρος της Κίνας. Όλα τα chatbot συλλέγουν πληροφορίες για τα άτομα που τα χρησιμοποιούν και τις ερωτήσεις που κάνουν. Οι ελίτ του ΚΚΚ θα μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη συλλογή και διάδοση πληροφοριών προς όφελός της πολιτικά και οικονομικά, αλλά η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να μοιραστεί αυτή την εξουσία με τους απλούς Κινέζους. Αυτό που βλέπει το κόμμα δεν θα είναι αυτό που βλέπει ο κόσμος.

«Οι Κινέζοι έχουν μεγάλη πρόσβαση σε πληροφορίες σε όλο τον κόσμο», αναφέρει στη συντάκτρια του businessinsider, ο Kenneth DeWoskin, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν και ανώτερος σύμβουλος της Deloitte για την Κίνα. «Αλλά ήταν πάντα ένα σύστημα πληροφοριών δύο επιπέδων. Ήταν εδώ και 2.000 χρόνια».

Για να το διασφαλίσει αυτό, το ΚΚΚ έχει κατασκευάσει ένα σύστημα για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης που είναι αρκετά ευέλικτο για να αξιολογεί μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, ενώ δημιουργούνται και αρκετά δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για να ελέγχει τα αποτελέσματά τους. Οποιοδήποτε AI διαδίδεται για δημόσια κατανάλωση πρέπει να καταχωρείται και να εγκρίνεται από το CAC. Η εγγραφή περιλαμβάνει την ενημέρωση στη διοίκηση για ζητήματα, όπως σε ποια σύνολα δεδομένων εκπαιδεύτηκε το AI και ποιες δοκιμές εκτελέστηκαν σε αυτό. Το θέμα είναι να δημιουργηθούν στοιχεία ελέγχου που να περιλαμβάνουν ορισμένες πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ, τουλάχιστον ιδανικά, να δίνει το ΚΚΚ την τελική έγκριση για το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να δημιουργήσει.

«Η πραγματική πρόκληση των LLM (μεγάλων γλωσσικών μοντέλων) είναι ότι είναι πραγματικά η σύνθεση δύο πραγμάτων», αναφέρει ο Matt Sheehan, ερευνητής και συνεργάτης στο Carnegie Endowment for International Peace. «Μπορεί να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αύξησης της παραγωγικότητας, αλλά είναι επίσης ουσιαστικά ένα σύστημα που βασίζεται στο περιεχόμενο, που λαμβάνει περιεχόμενο και αποκαλύπτει περιεχόμενο. Και αυτό είναι κάτι που το ΚΚΚ θεωρεί επιπόλαιο».

Τα τελευταία χρόνια, το κόμμα έχει δείξει ότι μπορεί να είναι αδίστακτο στο να μπλοκάρει την τεχνολογία που θεωρεί «επιπόλαιη» ή επιβλαβή για την κοινωνική συνοχή. Το 2021 απαγόρευσε σε οποιονδήποτε κάτω των 18 ετών να παίζει βιντεοπαιχνίδια τις καθημερινές, διέκοψε την έγκριση νέων παιχνιδιών για οκτώ μήνες και, στη συνέχεια, το 2023 ανακοίνωσε κανόνες για τη μείωση των δαπανών του κοινού για βιντεοπαιχνίδια.

Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς ψυχαγωγία, είναι μέρος του μέλλοντος των υπολογιστών. Το ΚΚΚ δεν μπορεί να αρνηθεί τον ιικό χαρακτήρα αυτού που μπόρεσε να επιτύχει το chatbot του OpenAI, τη δύναμή του στον τεχνολογικό ανταγωνισμό ΗΠΑ-Κίνας ή τη δυνατότητα των LLM να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη και την πολιτική δύναμη μέσω της σύνθεσης πληροφοριών αστραπιαίας ταχύτητας.

Τελικά, όπως το έθεσε ο Sheehan, το ερώτημα είναι: «Μπορούν να λοβοτομήσουν την τεχνητή νοημοσύνη και τα LLMs για να κάνουν την πληροφορία να μην παίζει σημαντικό ρόλο;».

Ακόμη παραμένει αδιευκρίνιστο, αλλά είναι σίγουρο ότι θα προσπαθήσουν. Προκειμένου το ΚΚΚ να έχει στην πραγματικότητα μια ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη για έλεγχο, η χώρα πρέπει να αναπτύξει μοντέλα που να ταιριάζουν στον σκοπό της και είναι σαφές ότι οι τεχνολογικοί γίγαντες της Κίνας ενδεχομένως να καλύπτουν τη διαφορά.

Ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου Baidu ισχυρίζεται ότι το chatbot του, το Ernie Bot, το οποίο κυκλοφόρησε για το κοινό τον Αύγουστο, έχει 200 εκατομμύρια χρήστες και 85.000 εταιρικούς πελάτες. Για να το θέσουμε αυτό ως προοπτική, το OpenAI δημιούργησε 1,86 δισεκατομμύρια επισκέψεις μόνο τον Μάρτιο. Υπάρχει επίσης το Kimi chatbot από το Moonshot AI, μια startup που υποστηρίζεται από την Alibaba που ξεκίνησε τον Οκτώβριο. Αλλά τόσο ο Ernie Bot όσο και η Kimi επισκιάστηκαν πρόσφατα από το Doubao bot της ByteDance, το οποίο κυκλοφόρησε επίσης τον Αύγουστο. Σύμφωνα με το «Bloomberg», είναι πλέον το bot με τις περισσότερες λήψεις στη χώρα και είναι προφανές γιατί, το Doubao είναι φθηνότερο από τους ανταγωνιστές του.

«Η βιομηχανία παραγωγής τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της στάδια στην Κίνα», δήλωσε ο Paul Triolo, συνεργάτης για την Κίνα και την τεχνολογική πολιτική στην εταιρεία συμβούλων Albright Stonebridge Group. «Έχετε λοιπόν αυτόν τον κύκλο όπου επενδύετε σε υποδομές, εκπαιδεύετε και τροποποιείτε μοντέλα, λαμβάνετε σχόλια και, στη συνέχεια, δημιουργείτε μια εφαρμογή που κερδίζει χρήματα. Οι κινεζικές εταιρείες βρίσκονται τώρα στη φάση εκπαίδευσης και προσαρμογής μοντέλων».

Το ερώτημα είναι ποια από αυτές τις εταιρείες θα τα καταφέρει πραγματικά στη φάση του οικονομικού κέρδους. Ο τρέχων πόλεμος τιμών είναι μια κούρσα προς τα κάτω, παρόμοια με αυτή που έχουμε δει στον κινεζικό τεχνολογικό χώρο στο παρελθόν. Πάρτε τον αγώνα για την κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων: Η κινεζική κυβέρνηση ξεκίνησε μοιράζοντας μετρητά σε οποιαδήποτε εταιρεία θα μπορούσε να παράγει ένα σχέδιο – και εννοώ οποιαδήποτε. Ήταν ένα χρηματικό «όργιο». Μερικά από αυτά τα αυτοκίνητα δεν εξελίχθηκαν ποτέ από το στάδιο του σχεδιασμού. Αλλά σιγά σιγά, η κυβέρνηση σταμάτησε να επιδοτεί τον σχεδιασμό και έπειτα την παραγωγή. Στη συνέχεια, άρχισε να υποστηρίζει τον τελικό καταναλωτή. Οι εταιρείες που δεν μπορούσαν να φτιάξουν αυτοκίνητο σε τιμή που οι καταναλωτές ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν άρχισαν να πέφτουν σαν… μύγες. Τελικά, μερικές εταιρείες άρχισαν να κυριαρχούν στον χώρο και τώρα η κινεζική βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων είναι κυρίαρχος κατασκευαστής.

Η βιομηχανία παραγωγής τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της στάδια στην Κίνα.

Παρόμοιες στρατηγικές από πάνω προς τα κάτω, όπως το σχέδιο της Κίνας να προωθήσει την παραγωγή ημιαγωγών, δεν ήταν τόσο επιτυχημένες. Ιστορικά, όπως αναφέρει ο DeWoskin, οι εντολές παραγωγής που εκδίδονται από κόμματα έχουν «καλά και κακά αποτελέσματα». Έχουν την ικανότητα να εμπνέουν τα πανεπιστήμια και τον ιδιωτικό τομέα στο τι θέλει να κάνει το κράτος, αλλά μερικές φορές αυτοί οι παράγοντες κινούνται πιο αργά από την αγορά. Μέχρι το 2022, όλοι στον ανταγωνισμό τεχνητής νοημοσύνης ανησυχούσαν περισσότερο για το μέγεθος των μοντέλων, αλλά ο τομέας τώρα κινείται προς την καινοτομία, στην αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης δεδομένων και της ικανότητας παραγωγής.

Υπάρχουν, επίσης, ενδείξεις ότι ο ορισμός της επιτυχίας αλλάζει και περιλαμβάνει μοντέλα με πολύ συγκεκριμένους σκοπούς. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman, δήλωσε σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο Brookings Institution ότι, προς το παρόν, τα μοντέλα που χρειάζονται περισσότερο ρυθμιστικό κόστος είναι τα μεγαλύτερα. «Όμως», πρόσθεσε, «νομίζω ότι η πρόοδος μπορεί να μας εκπλήξει και μπορείτε να φανταστείτε μικρότερα μοντέλα που μπορούν να κάνουν πράγματα που έχουν αντίκτυπο». Ένα στοχευμένο μοντέλο μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη επιχειρηματική χρήση. Αφού πέρασε δεκαετίες αναλύοντας πώς το ΚΚΚ διαμορφώνει την κινεζική οικονομία, ο DeWoskin είπε ότι θα μπορούσε να οραματιστεί έναν κόσμο, όπου ορισμένα από αυτά τα στοχευμένα μοντέλα θα ήταν διαθέσιμα σε εγχώριες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κίνα, αλλά όχι σε ξένους αντιπάλους τους. Άλλωστε, το Πεκίνο δεν δίστασε ποτέ να χρησιμοποιήσει ένα πλεονέκτημα εντός έδρας. Απλώς ρωτήστε τον Elon Musk.

Για να κερδίσει τη μάχη για την κατασκευή του πιο ισχυρού AI στον κόσμο, η Κίνα πρέπει να καταπολεμήσει όχι μόνο τις ΗΠΑ, αλλά και τα δικά της ένστικτα όσον αφορά την τεχνολογική καινοτομία. Μια βιασύνη για να φτάσει εκεί που βρίσκονται ήδη οι ΗΠΑ, εν μέσω της πίεσης των επενδυτών και της κυβέρνησης να βγάλουν χρήματα το συντομότερο δυνατό, μπορεί να κρατήσει τις κινεζικές εταιρείες εκτός των συνόρων αυτής της τεχνολογίας.

«Η βασική μου υπόθεση για τον τρόπο με τον οποίο προχωρά αυτό είναι ότι ίσως δύο κινεζικές οντότητες ξεπερνούν τα σύνορα και λαμβάνουν όλη την κυβερνητική υποστήριξη», είπε ο Sheehan. «Αλλά επιβαρύνονται επίσης με το να ασχολούνται με το ΚΚΚ και να κινούνται λίγο πιο αργά».

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε τίποτα να μάθουμε από τον τρόπο που η Κίνα χειρίζεται την τεχνητή νοημοσύνη. Το Πεκίνο έχει ήδη θέσει κανονισμούς για πράγματα όπως deepfakes και ετικέτες γύρω από την αυθεντικότητα. Το πιο σημαντικό είναι ότι το σύστημα της Κίνας καθιστά τους ανθρώπους υπεύθυνους για το τι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, οι άνθρωποι φτιάχνουν την τεχνολογία και οι άνθρωποι θα πρέπει να λογοδοτούν για αυτό που κάνει. Η ταχύτητα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί ένα δυναμικό, συνεπές ρυθμιστικό σύστημα και, ενώ οι έλεγχοι της Κίνας είναι υπερβολικοί, το τρέχον ρυθμιστικό πλαίσιο των ΗΠΑ στερείται συστηματοποίησης. Το Υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε μια πρωτοβουλία τον περασμένο μήνα σχετικά με τη δοκιμή μοντέλων για ασφάλεια, και αυτό είναι μια καλή αρχή, αλλά δεν είναι αρκετή.

Εάν η Κίνα μάς έχει διδάξει κάτι για την τεχνολογία, είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνει την κοινωνία πιο ελεύθερη, όλα είναι θέμα της βούλησης των ανθρώπων που τη χρησιμοποιούν. Το chatbot του «Xi Jinping Thought» είναι μια προειδοποίηση. Εάν η Κίνα μπορεί να φτιάξει ένα μοντέλο για τον εαυτό της, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το βασικό μοντέλο για να δημιουργήσει παρόμοια συστήματα για εξουσιαστές που θέλουν να περιορίσουν το πεδίο πληροφοριών στις κοινωνίες τους. Ήδη, ορισμένες κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, όπως η κρατική iFlytek, μια τεχνητή νοημοσύνη αναγνώρισης φωνής, έχουν πληγεί από αμερικανικές κυρώσεις, εν μέρει, επειδή χρησιμοποίησαν την τεχνολογία τους για να κατασκοπεύσουν τον πληθυσμό των Ουιγούρων στο Xinjiang. Για ορισμένες κυβερνήσεις, δεν έχει σημασία αν αυτή η χρήσιμη τεχνολογία είναι δύο ή τρεις γενιές πίσω από την αντίστοιχη των ΗΠΑ. Όσον αφορά τα chatbot, τα μοντέλα δεν θα περιέχουν το σύνολο της ανθρώπινης γνώσης, αλλά θα εξυπηρετήσουν τον σκοπό τους: Το περιεχόμενο θα λογοκριθεί και οι έλεγχοι πίσω στο ΚΚΚ θα διαγραφούν.

Αυτός είναι ο κίνδυνος του αγώνα για την AI. Ίσως η Κίνα να μην αντλήσει από τα τεράστια, πολύπλευρα σύνολα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης που θα δημιουργήσει η Δύση, τα αυστηρά όριά της για το τι μπορεί να εισέλθει και να βγει από αυτά τα μοντέλα θα το αποτρέψουν. Ίσως η Κίνα να μην προωθήσει την αιχμή για το τι μπορεί να επιτύχει η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Πεκίνο δεν μπορεί να προωθήσει τη δημιουργία συγκεκριμένων μοντέλων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πρόοδο σε τομείς όπως οι «σκληρές» επιστήμες και η μηχανική. Στη συνέχεια, μπορεί να ελέγξει ποιος έχει πρόσβαση σε αυτές τις εξελίξεις εντός των συνόρων της, όχι μόνο σε ανθρώπους αλλά και σε πολυεθνικές εταιρείες. Μπορεί να πουλήσει εργαλεία ελέγχου, επιτήρησης και παραγωγής περιεχομένου σε καθεστώτα που επιθυμούν να κυριαρχήσουν στις κοινωνίες τους και να είναι ανταγωνιστικά προς τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

Αυτό είναι ένα σημείο καμπής στον παγκόσμιο πόλεμο πληροφοριών. Εάν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγιναν επιβλαβή για τους ανθρώπους, σε εναλλακτικά σύμπαντα η κινεζική AI δείχνει ότι μπορεί να κάνει το ίδιο. Είναι μια προειδοποίηση. Η ψηφιακή κουρτίνα που μπορεί να δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη στη φαντασία μας θα είναι πολύ πιο αδιαπέραστη από το σίδηρο, καθιστώντας αδύνατη τη συνεργασία των κοινωνιών σε ένα κοινό μέλλον. Το Πεκίνο το γνωρίζει καλά αυτό και ήδη εκμεταλλεύεται αυτή τη δύναμη στο εσωτερικό, γιατί όχι και γεωπολιτικά; Πρέπει να σκεφτούμε όλους τους τρόπους με τους οποίους το Πεκίνο μπορεί να επωφεληθεί από την τεχνητή νοημοσύνη τώρα, προτού τεθούν σε λειτουργία οι μηχανές του στον κόσμο. Η σταθερότητα και η πραγματικότητα εξαρτώνται από αυτό.