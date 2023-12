Ο Demetrious Polychron, συγγραφέας ενός άτυπου sequel της εμβληματικής σειράς βιβλίων του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», υποχρεούται ύστερα από δικαστική απόφαση να καταστρέψει όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά αντίγραφα του έργου του και να πληρώσει περισσότερα από 130.000 σε νομικά έξοδα.

Ο συγγραφέας αρχικά είχε κινηθεί νομικά κατά των δημιουργών της τηλεοπτικής σειράς της Amazon «The Rings Of Power», που διαδραματίζεται χιλιάδες χρόνια πριν από τη δράση του «Αρχοντα των Δαχτυλιδιών», υποστηρίζοντας πως είχαν παραβιαστεί τα πνευματικά δικαιώματα του βιβλίου του «The Fellowship of the King».

Ακολούθως κατατέθηκε μήνυση σε βάρος του από το Ιδρυμα Τόλκιν, το νομικό όργανο που διαχειρίζεται την περιουσία του Άγγλου συγγραφέα, για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων της κληρονομιάς του δημιουργού του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.

Μάλιστα το Ίδρυμα Τόλκιν ζήτησε να σταματήσει η πώληση του βιβλίου «The Fellowship of the King», το οποίο ο Polychron είχε περιγράψει ως «την τέλεια συνέχεια του “Αρχοντα των Δαχτυλιδιών”».

Τελικά το δικαστήριο απεφάνθη πως το μυθιστόρημα του Polychron είχε παραβιάσει τα πνευματικά δικαιώματα και εξέδωσε απόφαση σε βάρος του. Το «The Fellowship of the King» δεν μπορεί πλέον να διανεμηθεί και ο Polychron δεν έχει το δικαίωμα να γράψει άλλα βιβλία βασισμένα στο έργο του Τόλκιν.

Όλα τα αντίγραφα του βιβλίου θα πρέπει να καταστραφούν και ο συγγραφέας υποχρεώνεται από τη δικαστική απόφαση να υπογράψει μια δήλωση με την οποία θα διαβεβαιώνει πως συμμορφώνεται με όλα τα παραπάνω. Τέλος θα πρέπει να καταβάλλει αποζημίωση 134.000 δολαρίων προς την Amazon για να καλύψει τα έξοδα της αρχικής αγωγής του.