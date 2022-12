Εύχομαι σε όλη την οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ και σε όλους τους Έλληνες, μια δημιουργική χρονιά με υγεία και περισσότερα χαμόγελα.Με πίστη και δουλειά μπορούμε να κάνουμε θαύματα και να προσφέρουμε και τη στήριξή μας σε όσους συνανθρώπους μας την έχουν ανάγκη.Στον ΘΡΥΛΟ μας εύχομαι να κάνει αυτό για το οποίο γεννήθηκε. Να κατακτά νίκες, τίτλους, κορυφές. Οι αθλητές μας σε όλα τα σπορ να τιμούν με όλες τις δυνάμεις και τις αρετές τους την ερυθρόλευκη.Να θυμάστε όλοι ότι είμαστε ΝΙΚΗΤΕΣ από την πρώτη μας ανάσα.Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα!To the entire OLYMPIACOS family, I wish a creative new year filled with good health and more smiles.With faith and hard work we can perform miracles and offer our aid to those in need.I also wish that our LEGEND achieves what it was born to do: to be victorious and conquer new peaks. And that all our athletes honour our red-and-white flag with all their strength and virtue.May you remember that we are all WINNERS since our first breath.Wishing you all an amazing and happy New Year!#Marinakis #Olympiacos #Greece #HappyNewYear #Wishes #NewYear Olympiacos FC