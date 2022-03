Τέλος στη μεγάλη του καριέρα στο pro wrestling έβαλε ο Triple H, ανακοινώνοντας την απόφασή του κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στον Stephen Smith. Ο Paul Levesque, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, μίλησε για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει και τα οποία τον αναγκάσουν στα 52 του να μην ξαναπαλέψει.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι υπέστη ιογενή πνευμονία και οι πνεύμονες του είχαν φλεγμονή. Τα πράγματα άρχισαν να χειροτερεύουν με την πάροδο του χρόνου. Είπε, επίσης, ότι χρειάστηκε να υποβληθεί σε έλεγχο, αφού άρχισε να βήχει αίμα. Στη συνέχεια, υπέστη καρδιακή ανεπάρκεια στην εντατική και το κλάσμα εξώθησης του μειώθηκε στο 12 και βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση, ενώ παραδέχτηκε πως τώρα ζει με έναν απινιδωτή στο στήθος.

Πλέον, ο Hunter αναμένεται να επικεντρωθεί σε πράγματα που έχουν να κάνουν με το οργανωτικό κομμάτι του WWE, με την επαναφορά του στα καθήκοντά του να γίνεται σταδιακά, καθώς όπως παραδέχτηκε αυτή την στιγμή βρίσκεται μόλις στο 50% του εαυτού του.

Ο Triple H αφήνει πίσω 32 χρόνια καριέρας στο WWE, έχοντας κατακτήσει 14 φορές τον παγκόσμιο τίτλο, ενώ έχει μπει στο Hall of Fame ως μέλος της DX. Παράλληλα, έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό για τη σχέση του με τους Motorhead, που επισφραγίστηκε με το τραγούδι εισόδου «Time to Play the Game».