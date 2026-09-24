Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ξέσπασε με ανάρτησή του στα social media, θέλοντας να δείξει ότι δεν τον επηρεάζουν τα σχόλια του κόσμου.

Συγκεκριμένα, τόνισε στην ανάρτησή του:

«Πολλά πράγματα έχουν συμβεί μέσα στις τελευταίες 365 και κάτι μέρες. Επικήδειοι γράφτηκαν για τα παιδικά όνειρα και τους στόχους που είχαν τεθεί πολύ πριν αποκτήσω όνομα. Το ταξίδι, όπως ήταν αναμενόμενο, έρχεται με τις μεγαλύτερες κορυφές και τα χαμηλότερα σημεία που σε κάνουν να φοβάσαι και να ντρέπεσαι.

Αυτή η τελευταία πτώση, δυστυχώς, ήταν το τελευταίο καρφί στο φέρετρο και ένας οριστικός αποχαιρετισμός σε μια ζωή που πλέον δεν υπάρχει. Κι όμως, παρά τη λάσπη που πετάχτηκε, ευτυχώς υπάρχει ακόμα πολύ περισσότερη διασκέδαση που η ζωή έχει αφήσει σε αυτή τη βάρκα. Ο κόσμος φαίνεται να πιστεύει ότι με ενδιαφέρουν τα σχόλια και οι απόψεις του, κι ειλικρινά δεν θα μπορούσα καν να σας περιγράψω πόσο δεν με ενδιαφέρουν.

Τουλάχιστον όχι με την έννοια ότι πιστεύετε πως με επηρεάζουν. Δεν με επηρεάζουν, αλλά πάντα κρατάω σημειώσεις. Θυμηθείτε τι συνέβη την τελευταία φορά που εσείς και οι μανάδες σας είχατε κάτι να πείτε.

Όπως λέει και η παροιμία, ας δούμε πότε το κουνέλι θα έχει το όπλο, αν οι ρόλοι θα αλλάξουν. Μην το εκλάβετε αυτό ως εγγύηση, υπόσχεση ή δήλωση για το τι πρόκειται να έρθει, γιατί το μέλλον παραμένει προς συγγραφή. Κάθε καλή ιστορία έχει έναν χαρακτήρα απαραίτητο για να της δώσει νόημα και σκοπό – είτε ως ήρωας είτε, στην περίπτωσή μου, ως κακός».