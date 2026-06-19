Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Τζουλιάν Μπιανκόν, ο οποίος μετά από από τρία χρόνια παρουσίας στο λιμάνι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Άντερλεχτ.

Ο 26χρονος Γάλλος αμυντικός πραγματοποίησε ταξίδι αστραπή στις Βρυξέλες πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του Βελγίου.

Ο Γάλλος στόπερ μάλιστα έκανε μια ανάρτηση στο προσωπικό του λογαριασμό στα social media με την οποία αποχαιρέτησε την ομάδα και τους φιλάθλους.

Αναλυτικά το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Μπιανκόν:

«Ευχαριστώ, Ολυμπιακέ.

Ήρθα στις 18 Σεπτεμβρίου 2023 και από την πρώτη κιόλας μέρα ένιωσα σαν στο σπίτι μου.

Με υποδεχτήκατε με τόση αγάπη, πάθος και σεβασμό. Το να φοράω αυτή τη φανέλα και να εκπροσωπώ αυτόν τον σύλλογο ήταν πραγματικά μεγάλη τιμή.

Θα είμαι για πάντα ευγνώμων για κάθε στιγμή που έζησα εδώ, για τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό και υποστηρικτικό επιτελείο, τον σύλλογο και φυσικά τους καταπληκτικούς φιλάθλους που έκαναν αυτό το ταξίδι τόσο ξεχωριστό.

Ο Ολυμπιακός θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για πάντα!».