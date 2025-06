Με πρωταγωνιστή τον εκρηκτικό Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος σημείωσε ένα γκολ και μοίρασε δύο ασίστ, η Μπενφίκα επικράτησε εντυπωσιακά με σκορ 6-0 επί της Όκλαντ Σίτι, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 3ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, και πλέον πλησιάζει με δυναμική τη φάση των «16».

Παρά την προσπάθεια της ομάδας από τη Νέα Ζηλανδία, οι «Αετοί» άνοιξαν το σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Άνχελ Ντι Μαρία εκτέλεσε εύστοχα πέναλτι στο 45’+8.

📹 Every ANGLE of that Di Maria goal! Watch the @fifacwc | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SLBAKL pic.twitter.com/sRPgaZLwt2

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με καθυστέρηση λόγω κακοκαιρίας, όμως η Μπενφίκα διατήρησε τον ρυθμό της και στο 53ο λεπτό ο Παυλίδης με εξαιρετική ατομική προσπάθεια διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του.

52' GOAL! Pavlidis scores @SLBenfica 's second goal in Orlando! Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SLBAKL pic.twitter.com/dOcw5fZBWX

Δέκα λεπτά αργότερα, στο 63′, ο Ρενάτο Σάντσες εξαπέλυσε δυνατό δεξί σουτ έξω από την περιοχή και ανέβασε το σκορ στο 3-0.

63' GOAL! Renato Sanches bags @SLBenfica 's third in Orlando! Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SLBALK pic.twitter.com/h2cYIRJi7l

Η συνέχεια ανήκε ξανά στον Παυλίδη, ο οποίος στο 76’ έδωσε ασίστ στον Μπαρέιρο για το 4-0, με τον τελευταίο να σκοράρει με προβολή από κοντινή απόσταση.

Στο 78’, το δίδυμο Παυλίδη–Μπαρέιρο επανέλαβε τη συνεργασία τους, με τον Έλληνα επιθετικό να σερβίρει ξανά και τον συμπαίκτη του να διαμορφώνει το 5-0.

78' GOAL! @SLBenfica are on a roll here, and Barreiro scores the fifth one for the Portuguese club



Watch the @fifacwc | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SLBAKL pic.twitter.com/KYa6NjaarW