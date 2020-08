Συνάντηση Δένδια με τον πρεσβευτή του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις προκλήσεις της Τουρκίας

Με τον πρεσβευτή του Ισραήλ στην Ελλάδα Yossi Amrani συναντήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών βρέθηκαν διμερή θέματα και η τουρκική παραβατικότητα, όπως αναφέρει το ΥΠΕΞ σε ανάρτησή του στο Twitter.

Ι met with #Israel Ambassador Yossi Amrani at @GreeceMFA. 🇬🇷🇮🇱 issues, Turkish illegal actions in #EasternMediterranean in focus. pic.twitter.com/3eQaHeWjnI

