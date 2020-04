Βαρουφάκης: «Ο Ρέγκλινγκ θέλει να βάλει σε μνημόνιο τη μισή Ευρώπη

Ιδιαίτερα οξύς έναντι του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Κλάους Ρέγκλινγκ ήταν σήμερα ο Γραμματέας του ΜέΡΑ 25 Γιάνης Βαρουφάκης λίγες ημέρες πριν την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, στις 23 Απριλίου, όπου θα συζητήσει την οικονομική πορεία της ΕΕ και την ενίσχυση των κρατών - μελών για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας.

«Όλοι οι συνωμότες εναντίον του λαού μας, και των λαών της Ευρώπης, σε κατάσταση πανικού σήμερα», τόνισε ο Γ. Βαρουφάκης με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, απαντώντας στην συνέντευξη του Ρέγκλινγκ στην ιταλική Corriere Della Sera, στην οποία έκανε λόγο για «νέα εργαλεία» που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις χώρες της ΕΕ.

Ο επικεφαλής του ΕΜΣ ανέφερε ότι «η Eυρώπη θα χρειασθεί για τη χρηματοδότηση της οικονομικής ανάκαμψης μετά την πανδημία του κορονοϊού, τουλάχιστον μισό τρισεκατομμύριο ευρώ επιπλέον από τους θεσμούς της ΕΕ, πέραν της πρόσφατης συμφωνίας για πακέτο μέτρων, συνολικού ύψους άνω των 500 δισ. ευρώ, όπως εκτιμά ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, λίγες ημέρες πριν την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής. Ο κ. Βαρουφάκης ανέφερε σχετικά ότι «σήμερα ο Ρέγκλινγκ σε συνέντευξη δηλώνει ρητά ότι ουσιαστικά θέλει να βάλει σε μνημόνιο τη μισή Ευρώπη!».

Παράλληλα, ο Γραμματέας του ΜέΡΑ 25 απαντώντας σε δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η ΕΚΤ συζητά το ενδεχόμενο να ιδρυθεί μια «κακή τράπεζα» και πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση με στόχο να απορροφήσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που συσσωρεύτηκαν από την προηγούμενη κρίση, σχολίασε: «Η ΕΚΤ μιλά τώρα για Κακή Τράπεζα. Η Ρώμη για ευρωομόλογα. Η Μαδρίτη για ομόλογα απεριόριστης διάρκειας. Όταν τα πρότεινα όλα αυτά το '15 με κορόιδευαν - ιδίως η τρόικα εσ. Πρόκειται για πρόοδο; Όχι. Το Βερολίνο θα πει NEIN πάλι. Μόνο ένα ΒΕΤΟ στο βέτο του Βερολίνου θα βοηθήσει!

Νωρίτερα σήμερα ο κ. Βαρουφάκης με ανάρτησή του κατήγγειλε ότι «ο server που σηκώνει τα Euroleaks καθώς και τις ιστοσελίδες DiEM25, MeRA25 (την προσωπική μου) έπεσαν θύματα επίθεσης. Όσο ενοχλούμε δυνάμεις σκοτεινές, τόσο που να κάνουν τέτοια, είμαστε ευτυχείς. Σύντομα οι σελίδες μας θα ανεβούν ξανά. Λίγο αργότερα η λειτουργία των ιστοσελίδων αποκαταστάθηκε.

