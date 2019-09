Αγώνας του ΠΑΟΚ στο χάντμπολ ήταν αφορμή η Άγκυρα να κουνήσει το δάχτυλο στην Ελλάδα

Ένας αγώνας χάντμπολ γυναικών του ΠΑΟΚ με τουρκική ομάδα στις 13 Σεπτεμβρίου ήταν η αφορμή η Άγκυρα να κουνήσει το δάχτυλο στην Ελλάδα

Η Άγκυρα με δήλωση του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών της Χαμί Ακσόι αναφέρεται σε μη ύψωση της σημαίας της και κάνει λόγο για εθνικιστικούς και ακραίους κύκλους κατά της Τουρκίας στην Ελλάδα.

Καλεί δε τις Ελληνικές Αρχές να απαγορεύσουν την είσοδο φανατικών στα γήπεδα.

Συγκεκριμένα η τουρκική ανακοίνωση αναφέρει: «Το περιστατικό που έλαβε χώρα κατά την διάρκεια του αγώνα χαντμπολ μεταξύ της Muratpaşa Belediye Spor και του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη στις 13 Σεπτεμβρίου ανέδειξε για μια ακόμα φορά το άσχημο πρόσωπο του ακραίου εθνικισμού και τους φανατικούς κύκλους κατά της Τουρκίας στην Ελλάδα

Δεν δεχόμαστε σε καμιά περίπτωση πως η έπαρση της Τουρκικής σημαίας δεν έγινε, παρά την ύπαρξη Ελληνικής σημαίας στο γήπεδο και αντίθετα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν νωρίτερα από τις δύο ομάδες προκειμένου να αποφευχθούν εντάσεις κατά την διάρκεια του αγώνα

Προτρέπουμε και πάλι τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απαγόρευση ξενοφοβικών και βίαιων οπαδών από αθλητικές εκδηλώσεις».

Statement of the Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs, Mr. Hami Aksoy, in Response to a Question Regarding the Flag Crisis in a Match Between Muratpaşa Belediye Spor-PAOK Handball Teams https://t.co/3kHxgxIAS2

— Turkish MFA (@MFATurkey) 17 Σεπτεμβρίου 2019