Η εκλογική μάχη για τον δήμο Θεσσαλονίκης σε νέα δημοσκόπηση

Το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ 11 διεκδικητών του δήμου Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει ο επίσημος υποψήφιος της ΝΔ Νίκος Ταχιάος, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση «Egnatia Point of View» της εταιρείας The Point στο δήμο Θεσσαλονίκης για την εφημερίδα «Μακεδονία».

Ο Νίκος Ταχιάος συγκεντρώνει το 18,1%, ακολουθεί η Κατερίνα Νοτοπούλου με 12,5%, ο Γιώργος Ορφανός με 6,9%, ο Σπύρος Βούγιας με 5,9% και ακολουθούν οι Κ. Ζέρβας, Π. Ψωμιάδης, Γρ. Ζαρωτιάδης, Σ. Ζαριανόπουλος, Μ. Κυριζίδης, Χ. Αηδονόπουλος και Μιχάλης Τρεμόπουλος.

Οι αναποφάσιστοι είναι πολλοί και στην περίπτωση των αυτοδιοικητικών εκλογών στο δεύτερο μεγαλύτερο δήμο της χώρας και αγγίζουν ποσοστό της τάξης του 27,2%.

Όσον αφορά τις θετικές ψήφους για τα πρόσωπα που προτίθενται να εκτεθούν στον κεντρικό δήμο της πόλης, η κατάταξη είναι διαφορετική και προηγείται ο Σπύρος Βούγιας (φωτ.), ο οποίος συγκεντρώνει το 38,8% θετικής και μάλλον θετικής γνώμης των πολιτών, ακολουθεί ο Νίκος Ταχιάος με 31,4%, ο Γιώργος Ορφανός με 30,4% και η Κατερίνα Νοτοπούλου με 29,8%.

Δεύτερος γύρος

Η δημοσκόπηση προχωρά στο δεύτερο γύρο και θέτει στους πολίτες της Θεσσαλονίκης το ερώτημα «ποιον θα ψηφίσουν αν προχωρήσει στο δεύτερο γύρο», παίζοντας με διαφορετικά πιθανά δίδυμα. Εδώ ο Νίκος Ταχιάος συγκεντρώνει ποσοστό 30,8% και η Κατερίνα Νοτοπούλου περιορίζεται στο 18,7%. Οι αναποφάσιστοι αγγίζουν το 32,1% και μαζί με το «δεν απαντώ» και «δεν θα ψηφίσω» συγκεντρώνει περίπου το 50%.

Σε περίπτωση του διδύμου Νίκος Ταχιάος vs Σπύρος Βούγιας, ο πρώτος συγκεντρώνει 31,4% και ο δεύτερος 13,1%. Το Ταχιάος vs Ορφανός είναι και πάλι 1 με 31,3% έναντι 11,4%, ενώ μετρήθηκε και το ζεύγος Ταχιάος vs Ψωμιάδης με νικητή τον Ταχιάο, που παίρνει ποσοστό 31,9% εναντίον 11,7%.