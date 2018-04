Ποιος είναι ο 27χρονος νέος γραμματέας στο Κίνημα Αλλαγής

Να βγάλει μπροστά τη νέα γενιά του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί η ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής προτείνοντας ένα νέο πρόσωπο για τη θέση του Γραμματέα. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο 27χρονος Μανώλης Χριστοδουλάκης έχει εμπειρία στο χώρο ως στέλεχος της ΠΑΣΠ στο Μετσόβιο, ενώ έχει και καταβολές από τον πατέρα του, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του ΟΑΣΑ.

Ο 27χρονος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με πορεία στην ΠΑΣΠ και το ΠΑΣΟΚ, είναι στέλεχος της νέας γενιάς και θα αποτελεί το νέο δίδυμο μαζί με τον Παύλο Χρηστίδη που παραμένει εκπρόσωπος τύπου.

Τον 27χρονο ηλεκτρολόγο μηχανικό απόφοιτο του ΕΜΠ πρότεινε για τη θέση του Νο2 του Κινήματος κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου η Φώφη Γεννηματά, θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα ανανέωσης.

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης γεννήθηκε στις 11 Μαρτίου, 1991. Σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, από όπου αποφοίτησε με βαθμό 9.12.

Συνέχισε τις σπουδές του στο London School of Economics (MSc in Political Science and Political Economy, with Distinction Dissertation: «Η αποτελεσματικότητα της συγχώνευσης των Ελληνικών Δήμων ως προς τα δημοσιονομικά τους μεγέθη: Η μεταρρύθμιση του Καλλικράτη»).

Σήμερα κάνει τη διατριβή του στο ΕΜΠ με αντικείμενο «Μοντέλο ψηφιοποίησης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα».

Δραστηριοποιήθηκε με την ΠΑΣΠ από τα φοιτητικά του χρόνια και υπήρξε στέλεχος του τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ.

Πολιτική δράση:

2015 – 2017 : Μέλος Τομέα Παιδείας ΠΑΣΟΚ

2011 – 2013 : Γραμματέας ΠΑΣΠ ΕΜΠ

2010 – 2013 : Γραμματέας ΠΑΣΠ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

2011 – 2013 : Μέλος Δ.Σ. Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

2010 – 2013 : Εκπρόσωπος Γενικής Συνέλευσης Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

2010 – 2013 : Μέλος Δ.Σ. Φοιτητικού Συλλόγου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Στην συνεδρίαση του Κινήματος Αλλαγής πάρθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1) Για Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής προτείνεται ο Μανώλης Χριστοδουλάκης

Η εισήγηση του Π.Σ. θα επικυρωθεί από την Κεντρική Επιτροπή.

2) Ως εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής ορίστηκε ο Παύλος Χρηστίδης.

3) Ως Γενικός Διευθυντής του Κινήματος Αλλαγής ορίστηκε ο Νίκος Σαλαγιάννης.