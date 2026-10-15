Την αντίθεσή της για τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στην Πλατεία Θεάτρου εκφράζει η δημοτική παράταξη «Αθήνα Ψηλά» του Κώστα Μπακογιάννη, ενώ παράλληλα ασκεί έντονη κριτική στη δημοτική αρχή και τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα για την επιλογή της ασφαλτόστρωσης αντί της δημιουργίας χώρου πρασίνου.

«Σε μια εποχή που η πόλη διψά για περισσότερο πράσινο, σκιά και χώρους ανάσας, η δημοτική αρχή ασφαλτοστρώνει την Πλατεία Θεάτρου.

Εκεί όπου είχε σχεδιαστεί μια όαση πράσινου, με φυτεύσεις, νερό και φυσικά υλικά, πλέον δεσπόζει άσφαλτος» επισημαίνει η παράταξη «Αθήνα Ψηλά».

«Τι συνέβη; Η ανάπλαση που δρομολογήσαμε το 2021, προέβλεπε έναν «κρυμμένο κήπο» στην καρδιά της Αθήνας. Ανασύραμε τη μελέτη, την επικαιροποιήσαμε και προχωρήσαμε στην υλοποίησή της. Όταν αποκαλύφθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα, ξεκινήσαμε τις ενέργειες για την προσαρμογή της, σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού.

Όλα αυτά, για τρία χρόνια τα πάγωσε η σημερινή δημοτική αρχή, η οποία με πρόφαση την ύπαρξη των αρχαιοτήτων, παραδίδει στους δημότες ένα έκτρωμα.

Απαιτούμε να δημοσιοποιήσει τώρα τη μελέτη που εφαρμόζει, τις εγκρίσεις των αλλαγών και τα στοιχεία για την προστασία και την ανάδειξη των ευρημάτων. Να τεκμηριώσει ότι οι παρεμβάσεις ανταποκρίνονται στη σύμβαση και στους όρους χρηματοδότησης» σημειώνει η παράταξη.

«Οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν τι μελετήθηκε, τι εγκρίθηκε, τι πληρώνουν και τι παραλαμβάνουν.

Έτσι αντιλαμβάνεται ο κύριος Δούκας την αναβάθμιση μιας ιστορικής πλατείας; Θεωρεί πως αυτό που λείπει από την Αθήνα είναι περισσότερη άσφαλτος;

Η Αθήνα δεν αντέχει άλλη ανικανότητα» αναφέρει επίσης η ανακοίνωση της παράταξης του Κώστα Μπακογιάννη.