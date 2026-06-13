Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, που παρουσίασε προχθές ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογράμμισε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στον ραδιοσταθμό Alpha.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επέκρινε την αντίδραση του γραμματέα της ΝΔ, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, απέναντι σε αυτή την πρόταση, λέγοντας ότι προσπάθησε να την υπονομεύσει και «πάλι να πει για “λεφτόδεντρα” για να στιγματίσει ένα στοχευμένο μέτρο για τη νέα γενιά». «Είναι ο ίδιος ο πολιτικός που είχε προτείνει τη θέσπιση μειωμένου κομίστρου στα ταξί, που θα επιβάρυνε προφανώς τα ταμεία, για τους μεθυσμένους οδηγούς», σχολίασε. Πρόσθεσε ότι «ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας θεωρεί πως αντί για τη στήριξη της νέας γενιάς, είναι πιο σημαντικό να επιδοτήσουμε τη μετακίνηση των μεθυσμένων οδηγών αντί να αλλάξουμε με προγράμματα την κουλτούρα της οδηγικής συμπεριφοράς με ελέγχους, ώστε να μην έχουμε οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ».

Παράλληλα, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε και τη χθεσινή τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα και «τη λογική πλειοδοσίας» πάνω στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη δωρεάν μετακίνηση των νέων. Τόνισε ότι «το μέτρο της δωρεάν καθολικής πρόσβασης στα ΜΜΜ είναι ένα μέτρο ελάφρυνσης της νέας γενιάς μέσα από ένα συνολικό πακέτο στήριξής της στους τομείς της στέγασης, της εκπαίδευσης». Υποστήριξε ότι «από την άλλη, ο πρώην πρωθυπουργός με την πρότασή του, από μόνος του δείχνει και ποια είναι η πολύ μεγάλη διαφορά του με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη: ο ένας κάνει στοχευμένες προτάσεις και απόλυτα κοστολογημένες, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός, στην αγωνία του να υπερκεράσει, πάει σε μια λογική πλήρους παροχολογίας χωρίς ουσία, γιατί δεν μπορεί να ελεγχθεί ποιος είναι ο μόνιμος κάτοικος – γιατί άκουσα ότι αυτούς θα αφορά».

«Το μέτρο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ κοστίζει 35 εκατομμύρια και το άλλο 350 εκατομμύρια», ανέφερε.

«Εμείς δεν μιλάμε με λόγια του αέρα. Ούτε θα πάμε σε διαγκωνισμό παροχών. Εμείς προχωράμε με το σχέδιό μας, την αξιοπιστία μας, με πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν αύριο το πρωί και με χρονοδιάγραμμα, πότε εφαρμόζονται, για ποιο λόγο και ποιους στηρίζουν στην κοινωνία», είπε.

Συνεχίζοντας την κριτική του προς τη ΝΔ, είπε ότι άκουσε την εκπρόσωπο Τύπου της, την Αλεξάνδρα Σδούκου, «που έλεγε ότι “επιλέγει το ΠΑΣΟΚ τον δρόμο των παροχών, ενώ εμείς όχι” και στην επόμενη φράση της εξιστορούσε πόσα pass έδωσαν». «Δεν είναι παροχή το pass και είναι η ελάφρυνση των νέων στα μέσα μαζικής μεταφοράς;», ρώτησε.

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε τον κεντρικό στόχο του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ που είναι η νέα ευρωπαϊκή σύγκλιση: «Η εκπαίδευση θέλουμε να συνδεθεί με την έρευνα και την αγορά. Πρέπει να δούμε πώς αλλάζουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και πώς αλλάζουμε και την εκπαίδευση προς αυτή την κατεύθυνση. Στόχος μας είναι η νέα ευρωπαϊκή σύγκλιση, όπως τον περιέγραψε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ». Δηλαδή, «πώς θα δημιουργήσουμε όρους αύξησης της κλίμακας της παραγωγικότητας της οικονομίας μας, που είναι στα τάρταρα». Σημείωσε ότι για να γίνει αυτό, μεταξύ άλλων πρέπει να στηριχθεί η νέα γενιά για καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, να χρηματοδοτηθεί η επιχειρηματική καινοτομία. Σχετικά δε, με τη στεγαστική κρίση, υπενθύμισε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, οι αδιάθετοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης να κατευθυνθούν μέσω της ελληνικής αναπτυξιακής τράπεζας στις κοινωνικές κατοικίες.

Τόνισε ότι θέματα όπως η στέγαση, το ΠΑΣΟΚ τα έχει θέσει στον δημόσιο διάλογο από το 2022, καθώς και ότι το ΠΑΣΟΚ επίσης ήταν εκείνο που άνοιξε στα εργασιακά το θέμα των ωρών εργασίας με διατήρηση αποδοχών, της πιλοτικής εφαρμογής δηλαδή, της 4ήμερης εργασίας.

«Στο επίκεντρο είναι η νέα γενιά, η γυναίκα, ο συνταξιούχος, ο αγρότης, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, και αυτό θα αποτυπωθεί στο νέο μοντέλο επικοινωνίας μας που καθιερώσαμε με περισσότερη συμμετοχή και διάδραση», είπε. «Εδώ πάμε σε μια άλλη πολιτική κουλτούρα, όπου στο επίκεντρο δεν θα είναι οι υπουργοί, η κυβέρνηση, η αδιαφάνεια κ.ο.κ., αλλά ο πολίτης» συμπλήρωσε.

Στον απόηχο της περιοδείας του στην Πιερία, ο Κ. Τσουκαλάς σχολίασε, μεταξύ άλλων, ότι η κατάσταση του πρωτογενούς τομέα που του μεταφέρθηκε ήταν σοκαριστική.