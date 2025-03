«Οι ώρες των μεγάλων αποφάσεων για την ΕΕ έχουν φτάσει», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες, όπου προσήλθε για την έκτακτη σύνοδο κορυφής των «27» με θέμα την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ παγώνει την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

«Σήμερα στο έκτακτο Συμβούλιο θα συζητήσουμε καταρχάς τις προτάσεις που έχει καταθέσει η πρόεδρος της Κομισιόν για το πώς μπορούμε δραστικά να ενισχύσουμε ως ΕΕ την αποτρεπτική μας δυνατότητα», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί αγωνιστήκαμε η Ελλάδα και εγώ προσωπικά για πολύ καιρό προκειμένου να πείσουμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ότι αυτό που ξεκινάει σήμερα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό.

Χαιρετίζω ιδιαίτερα τις προτάσεις για δημοσιονομική ευελιξία έτσι ώστε τα κράτη μέλη που ήδη δαπανούν αν του 3% του ΑΕΠ τους σε αμυντικές δαπάνες να μπορούν να εξακολουθούν το κάνουν.

Είναι πολύ σημαντικό αυτή η δημοσιονομική ευελιξία να αφορά όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Να ενθαρρύνει αυτούς που ξοδεύουν λίγα να ξοδέψουν περισσότερα, να επιβραβεύσει αυτούς που ξοδεύουν περισσότερα και να τους επιτρέψει να ξοδέψουν ακόμα πιο πολλά για την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα.

Είναι σημαντικό επίσης ότι δημιουργούνται καινούρια χρηματοδοτικά εργαλεία από αδιάθετους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και αυτό αποτελούσε μια πάγια ελληνική θέση και αναμένουμε την εξειδίκευση των προτάσεων αυτών και σήμερα και στο επόμενο ευρωπαϊκό συμβούλιο.

Στους κρίσιμους καιρούς τους οποίους ζούμε η στρατηγική αυτονομια της ΕΕ πρεπει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Ταυτόχρονα στην προσπάθειά μας να στηρίξουμε την Ουκρανία για να επιτευχθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια να εμπλέξουμε τις ΗΠΑ σε αυτό το νέο σχήμα μίας διατηρήσιμης ειρήνης η οποία θα στηρίζεται πρώτα και πάνω απ’ όλα στην ισχύ. Είναι σημαντικό να μπορούμε να παρέχουμε την επόμενη μέρα στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας και σε αυτό το σχήμα εγγυήσεων ασφαλείας θα πρέπει να συμμετέχουν και Ηνωμένες Πολιτείες και θα πρέπει διαρκώς να αγωνιζόμαστε έτσι ώστε να πείσουμε τις ΗΠΑ πολιτείες ότι αυτό είναι και προς το δικό τους συμφέρον.

Εντωμεταξύ, αποφασισμένη να συμβάλλει ουσιαστικά, προκειμένου να δημιουργηθεί μία πραγματική ευρωπαϊκή αμυντική ένωση αναφέρει σε ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι η ηγεσία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, μετά τη σημερινή προσύνοδο του στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ahead of today's #EUCO, the EPP Summit adopted a "Declaration on European Defence", tabled by @kmitsotakis, emphasising the need to shore up defence spending in the EU and use fiscal flexibilities under the Stability & Growth Pact in an equal way for all Member States. pic.twitter.com/gkof5snW5J