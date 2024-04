Εντατικό πρόγραμμα εξήντα ημερών με περιοδείες, ομιλίες, συναντήσεις και πλήρη κινητοποίηση του γαλάζιου κομματικού μηχανισμού τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα με ορίζοντα τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Το τριήμερο επετειακό συνέδριο της ΝΔ αποτέλεσε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για απολογισμό, στοχοθεσία αλλά και συσπείρωση ενόψει της νέας εκλογικής μάχης με τον πρωθυπουργό να βγαίνει ξεκάθαρα μπροστά – πρωταγωνιστής σε ένα ακόμη δύσκολο αγώνα, όπου πολλά θα κριθούν για τη χώρα μας και τη θέση της σε διεθνές επίπεδο.

Την προσεχή Δευτέρα στις 15 Απριλίου αναμένεται σε ειδική εκδήλωση να παρουσιαστούν τα 42 ονόματα που θα συνθέτουν το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει ότι: «πίσω από τον τίτλο και τα ονόματα του ψηφοδελτίου μας, κρύβονται οι δεσμεύσεις μας. Κρύβεται και κάτι ακόμα όμως, κρύβεται και το δικό μου όνομα». Εξήγησε μάλιστα ότι: «κάθε ψήφος στις ευρωεκλογές μου δίνει νέα δύναμη να διεκδικήσω όσα χρειάζεται η Ελλάδα. Να πάω στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πιο δυνατός, για να ενισχύσουμε την κοινή μας άμυνα, να διατηρηθούν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, να αυξήσουμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τους αγρότες μας. Τη χρειάζομαι αυτή τη δύναμη την επόμενη μέρα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας

Από τη Ρόδο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπου θα μιλήσει σε συγκεντρωμένους πολίτες σήμερα το απόγευμα αναμένεται να θέσει μετ’ επιτάσεως το δίλημμα των ευρωεκλογών για πολιτική σταθερότητα ή οπισθοχώρηση, πισωγύρισματα, εξηγώντας ότι ένα θετικό αποτέλεσμα θα δώσει στην κυβέρνηση μεγαλύτερη ώθηση για να συνεχίσει στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων, ενώ «κάθε σκιά που θα μπορούσε να προκύψει από τις κάλπες μπορεί να θολώσει και να αμφισβητήσει αυτή την πορεία της χώρας, διαταράσσοντας πολλά από όσα σήμερα θα θεωρούνται δεδομένα, ενώ μπορεί να ανοίξει μια κερκόπορτα σε καινούργιες περιπέτειες». Παράλληλα, ξορκίζει τη χαλαρή ψήφο ή την ψήφο διαμαρτυρίας, εξηγώντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια στην Ελλάδα και την Ευρώπη για πειραματισμούς και νέες περιπέτειες σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

Σήμερα το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Αρχαιολογικό Μουσείο Τήλου και το Δημαρχείο του νησιού και στη συνέχεια θα ξεναγηθεί στο Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας της Τήλου. Στις 20:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στο φόρουμ «EU Tourism: Resilience in the Era of the Climate Crisis».

Τα τρία Α και η μάχη κατά του λαϊκισμού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να κωδικοποιήσει τις προκλήσεις την επόμενη μέρα στην Ευρώπη μιλώντας για τα τρία Α, δηλαδή την ανταγωνιστική οικονομία, αυτοδύναμη άμυνα, αλλά και αγροτική πολιτική, με προοπτική και προσαρμοστικότητα.

Πρόσθεσε επίσης, ότι μια μεγάλη δημοκρατική πρόκληση για την Ευρώπη είναι η απάντηση στο λαϊκισμό, ο οποίος διαλαλεί εύκολες λύσεις σε δύσκολα προβλήματα. «Μπορεί να έχει διαφορετικά ονόματα, μπορεί να έχει πολιτικά πρόσημα ακροαριστερά ή ακροδεξιά, όμως με τον ίδιο ακριβώς στόχο» τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Οι δημαγωγοί έχουν ένα σκοπό και μόνο: να κρύψουν την αλήθεια, να αμφισβητήσουν τελικά τους θεσμικούς πυλώνες της δημοκρατίας, τον ίδιο τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Και πάντα, όλοι οι λαϊκιστές δημαγωγοί θέλουν να υψώνουν τεχνητούς διαχωρισμούς, ανοίγοντας τελικά τον δρόμο σε αυταρχικές λύσεις και σε αυταρχικές ηγεσίες».