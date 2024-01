Μητσοτάκης: Πιθανή συνεργασία με το Βρετανικό Μουσείο που θα φέρει τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Αθήνα Το μήνυμά του για τα εγκαίνια της έκθεσης «Cycladic Art: The Leonard N. Stern Collection on Loan from the Hellenic Republic»