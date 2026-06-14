Οι αγώνες της Γερμανίας και της Ολλανδίας για το Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (14/6).

Στις 20:00 τα «πάντσερ» θα αντιμετωπίσουν το Κουρασάο και η λογική λέει ότι θα πάρουν μια εύκολη νίκη, ενώ στις 23:00 οι «οράνιε» θα αναμετρηθούν με την Ιαπωνία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 Novasports Start WTA 250 2026 Χερτόγκενμπος Τένις

14:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 MSC CRUISES Grand Prix de Barcelona – Catalunya Race Μηχανοκίνητα

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη Τένις

15:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Λονδίνο Τένις

15:30 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 250 2026 Ντεν Μπος Τένις

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γερμανία – Κουρασάο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπανταλόνα – Βαλένθια ACB Liga Endesa

23:00 COSMOTE SPORT 6 HD World Athletics Continental Tour Gold 2026 Λος Άντζελες

23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολλανδία – Ιαπωνία Παγκόσμιο Κύπελλο 2026