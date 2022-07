Στο φινάλε της έφτασε η τηλεοπτική σεζόν και για την Σίσσυ Χρηστίδου, παρουσιάστρια της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega. Η Σίσσυ Χρηστίδου, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram θέλησε να κάνει έναν μικρό απολογισμό της χρονιάς που πέρασε και αναφέρθηκε στην αγκαλιά που είχε για να την στηρίζει.

Η αγκαλιά αυτή ήταν των συνεργατών της και η Σίσσυ Χρηστίδου θέλησε να τους ευχαριστήσει που ήταν δίπλα της στην πιο δύσκολη χρονιά της ζωής της, όπως τη χαρακτήρισε.

«Η δουλειά που κάνουμε είναι η μισή μας ζωή… Ελπίζω λοιπόν, να κάνετε μια δουλειά που αγαπάτε. Ελπίζω να βρίσκεστε σε ένα περιβάλλον, που σας δίνει πληρότητα, ασφάλεια, φροντίδα, αγάπη. Είχα την ευλογία, στην πιο δύσκολη χρoνιά της ζωής μου, να έχω αυτήν εδώ την αγκαλιά. Παιδιά… δεν θα ήμουν όρθια χωρίς εσάς, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Season 4 but also 1. Luckiest girl in the world» έγραψε η Σίσσυ Χρηστίδου στην ανάρτησή της και την συνόδευσε με μια σειρά φωτογραφιών με τους συνεργάτες της.