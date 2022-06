Ο Alpha διακρίθηκε στα Digital Media Awards με 3 βραβεία για την digital παρουσία του την περίοδο 2021-22:

1.ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ Best engagement strategy για την τηλεοπτική σειρά φαινόμενο «Σασμός» (συνολική παρουσία σε ΟΛΑ τα social media αποδίδεται στον συνεργάτη του Alpha Γιάννη Κρικρή της εταιρείας Social Media Experience)

2.ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ Best Launch επίσης για τον «Σασμό», η promotional ιστορία της τηλεοπτικής σειράς (Digital ενέργειες της Διεύθυνσης Επικοινωνίας & Marketing του Alpha για το συνολικό promo 6 μηνών πριν από την Πρεμιέρα)

3.ΧΑΛΚΙNΟ ΒΡΑΒΕΙΟ Best CSR Ενέργεια για την Παγκόσμια Ημέρα Ακοής 3/3/2022 – Alpha TV – Καμπάνια: Τηλεόραση χωρίς διακρίσεις. Πρόγραμμα προσβάσιμο σε όλους (Video spots στα social media με τους ηθοποιούς των σειρών του Alpha «Σασμός», «Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα», «Άσε μας ρε Μαμά»)

Συγκεκριμένα:

H κορυφαία χρυσή διάκριση Best Engagement Strategy για την τηλεοπτική σειρά «Σασμός» αφορά στη στρατηγική και το σύνολο των ενεργειών που οδήγησαν στο αυξημένο engagement των επισκεπτών (brand, περιεχόμενο, υπηρεσίες) στα επίσημα social media του «Σασμού».

Οι εκατοντάδες χιλιάδες ψηφιακοί χρήστες και επισκέπτες των social media του «Σασμού» εκφράστηκαν ολόκληρο το χρόνο με ενθουσιασμό σε κάθε τι που αφορούσε στη σειρά:

Διαμοίρασαν το περιεχόμενο (φωτογραφίες video τραγούδια), σχολίασαν, αντέδρασαν, χρησιμοποίησαν το hashtag, το Instagram φίλτρο και γενικά εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους με ένα πρωτόγνωρο πάθος για ψηφιακό Μέσο.

Το βραβείο ανήκει δικαιωματικά στους εκατοντάδες χιλιάδες φανατικούς τηλεθεατές του «Σασμού».

Η ασημένια διάκριση Best Campaign for Launch / Re-launch αφορά στη δημιουργία και υλοποίηση επικοινωνιακών καμπανιών για το λανσάρισμα της τηλεοπτικής σειράς «Σασμός».

Το βραβείο αφορά στη συνολική στρατηγική της Διεύθυνσης Επικοινωνίας & Marketing για το λανσάρισμα της τηλεοπτικής σειράς και της χρήσης των ψηφιακών μέσων.

Οι στοχευμένες ενέργειες σε κάθε digital περιβάλλον, που ξεκίνησαν 6 μήνες πριν από την πρεμιέρα του Σασμού, οδήγησαν στη μετατροπή της πρεμιέρας της σειράς στο τηλεοπτικό event της έναρξης της σεζόν!

Η Χάλκινη διάκριση Best CSR Award αφορά στις ενέργειες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Alpha στο κομμάτι της ανάδειξης δράσεων που βοηθούν τα άτομα με απώλεια ακοής.

Με την πολύτιμη βοήθεια της κας Σοφίας Ρομπόλη, παρουσιάστριας του δελτίου ειδήσεων στη νοηματική, ο Alpha υλοποίησε στις 3/3/2022, Παγκόσμια Ημέρα Ακοής, μια καμπάνια ευαισθητοποίησης για τα άτομα με απώλεια ακοής. Στόχος, να υπογραμμίσει ότι η τηλεόραση οφείλει να είναι ένα Μέσο χωρίς διακρίσεις και προσβάσιμο σε όλους, αρχές που ο Alpha τηρεί απαρέγκλιτα.

Οι αγαπημένοι πρωταγωνιστές και συντελεστές των σειρών του Alpha ανταποκρίθηκαν αμέσως και υλοποίησαν μια σειρά από spot χρησιμοποιώντας τη Νοηματική Γλώσσα, ευχαριστώντας τους τηλεθεατές για την αγάπη τους.

H σταθερή παρουσία του Alpha στις βραβεύσεις των Digital Media Awards από το 2015 αποδεικνύει την αδιάλειπτη σχέση του Alpha με το digital περιβάλλον και την σημασία που αποδίδει σε αυτό. Συγκεκριμένα έχει αποσπάσει 7 βραβεία (χρυσά, ασημένια και χάλκινα) για όλο τα φάσμα των digital ενεργειών του.