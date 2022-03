Η πρεμιέρα του νέου σόου του ΣΚΑΪ «The Masked Singer» έφτασε στο τέλος της και έκρυβε μια μεγάλη έκπληξη για το τηλεοπτικό κοινό αλλά και για τους τέσσερις detectives, Θοδωρή Μαραντίνη, Αθηνά Οικονομάκου, Νίκο Μουτσινά και Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Η έκπληξη αφορούσε στο άτομο που κρυβόταν πίσω από τη μάσκα που αποχώρησε από το πρώτο επεισόδιο του Masked Singer καθώς δεν πίστευαν στα μάτια τους.

Πρώτος στην σκηνή εμφανίστηκε ένας χαριτωμένος γορίλας ο οποίος τραγούδησε το «Levtitating» και ενθουσίασε τους πάντες με το νάζι του.

Δεύτερο στην σκηνή εμφανίστηκε το Ποπ Κορν το οποίο τραγούδησε το «Τελικά» του Κωνσταντίνου Αργυρού και ξάφνιασε ευχάριστα τους κριτές με την ερμηνεία του.

Σειρά είχε ο τσαμπουκαλεμένος Μινώταυρος ο οποίος τραγούδησε το Beggin και αφού τελείωσε την ερμηνεία του έδειξε τις άγριες διαθέσεις του στα μέλη της επιτροπής αφού σε κάθε τους ερώτηση ήταν απότομος και αυστηρός ενώ δεν δίστασε μέχρι και να τους «αποπάρει». Ο Νίκος Μουτσινάς υπέθεσε πως όλο το act παραπέμπει στον Πασχάλη Τσαρούχα ενώ o Θοδωρής Μαραντίνης είκασε πως είναι πίσω από την μάσκα ο Απόστολος Γκλέτσος. Ωστόσο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου είχε διαφορετική άποψη καθώς σκέφτηκε πως είναι ο Ρένος Χαραλαμπίδης κι η Αθηνά Οικονομάκου πως είναι ο Αντώνης Λουδάρος.

Επόμενη, ανέβηκε στην σκηνή η Cyber girl η οποία τραγούδησε την «Καραμέλα» ένα τραγούδι που της ταίριαξε γάντι σύμφωνα με τα μέλη της επιτροπής αφού το όλο της act ήταν σκέτη γλύκα.

Μετά στην σκηνή ανέβηκε μια… ζουζούνα Μέλισσα η οποία τραγούδησε το «Blinding Lights» και με τα στοιχεία που έδωσε αλλά και την ερμηνεία της φάνηκε να μη βοηθά και πολύ τους κριτές ώστε να εντοπίσουν ποιος βρίσκεται πίσω από την στολή.

Τις εντυπώσεις «έκλεψε» στην συνέχεια ένας λεβέντης Τσολιάς ο οποίος τραγούδησε το «Let me entertain you». Ο Τσολιάς εντυπωσίασε με το κέφι και τη διάθεση του τα μέλη της επιτροπής τα οποία σηκώθηκαν από τις καρέκλες τους για να χορέψουν αλλά και με το ύψος του.

Τέλος, ο Ιπποπόταμος ανέβηκε στην σκηνή και τραγούδησε το Crazy Girl. Νάζι, χορός και μπρίο ήταν τα χαρακτηριστικά του και γι’ άλλη μια φορά οι κριτές απέδειξαν ότι διαθέτουν και αυτοί χορευτικές ικανότητες.

Τελευταίος στην σκηνή ανέβηκε ο Κύκλωπας ο οποίος ερμήνευσε το I can’t take my eyes off you και παρέσυρε τα μέλη της επιτροπής με το act του.

Στο τέλος όλων των εμφανίσεων το τηλεοπτικό κοινό στο πλατό αλλά και οι detectives ψήφισαν την αγαπημένη τους Μάσκα. Εκείνη που συγκέντρωσε τις λιγότερες ψήφους θα έπρεπε να αποκαλυφθεί. Ο παρουσιαστής Σάκης Ρουβάς ανακοίνωσε πως τις λιγότερες ψήφους συγκέντρωσε η στολή του Ιπποπόταμου και ήταν αυτή που θα έπρεπε να αποκαλυφθεί και να αποχωρήσει. Από την παραγωγή του σόου κατέφθασαν στη σκηνή για να βγάλουν την στολή του Ιπποπόταμου οι Άντρες με τα Μαύρα και τότε αποκαλύφθηκε πως πίσω από την στολή κρυβόταν η μετεωρολόγος, Χριστίνα Σούζη αφήνοντας άφωνους τους πάντες.