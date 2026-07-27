Σε μια σημαντική αποκάλυψη προέβη η Μαρίνα Εμπειρίκου -Τσομλεκτσόγλου-Ντοντέρο μέσω του προσωπικού της λογαριασμού σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας πως ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης της κατοικίας της μητέρα της, επί των οδών Πανεπιστημίου και Κριεζώτου.

Πρόκειται για ένα μέγαρο αθηναϊκού εκλεκτικισμού με έντονες νεοκλασικές επιρροές που τα «ανοίγματα» και οι παραστάδες οργανώνονται με αυστηρό ρυθμό, με τα διακοσμημένα κιονόκρανα να παραπέμπουν στην κλασική αρχιτεκτονική, όπως και τα τριγωνικά αετώματα πάνω από τα «ανοίγματα».

Το μέγαρο διαθέτει ανάγλυφη διακόσμηση stucco με φυτικά και γεωμετρικά μοτίβα στις κατακόρυφες ζώνες μεταξύ των παραθύρων, ένα ακόμη στοιχείο που προσδίδει τον εκλεκτικιστικό χαρακτήρα του.

Η νονά της Αθηνάς Ωνάση και επιστήθια φίλη της αείμνηστης Χριστίνας Ωνάση «ανέβασε» μια φωτογραφία του μεγάρου της οικογένειας της και στην λεζάντα σημείωσε «Το σπίτι της μητέρας μου, μετά από πολλά χρόνια επιτέλους αποκαταστήσαμε πλήρως αυτό το ιστορικό κτίριο, και ως κόρης της νιώθω υπερήφανη που με αυτόν τον τρόπο, τίμησα τη μνήμη της».