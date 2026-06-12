Η Δανάη Μπάρκα ετοιμάζεται να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό της καρδιάς της το Σάββατο 13 Ιουνίου, με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη να μοιράζεται δημόσια τα συναισθήματά του για τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

Ο ηθοποιός, ο οποίος φιλοξενήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 12 Ιουνίου στην εκπομπή «Στούντιο 4», εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προσωπική πορεία της παρουσιάστριας, αποκαλύπτοντας παράλληλα τις λεπτομέρειες για τον ρόλο που θα έχει ο ίδιος στην τελετή.

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του εμφάνισης, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης αναφέρθηκε στο πώς σκοπεύουν να οδηγήσουν τη νύφη στο θρησκευτικό μυστήριο, επιβεβαιώνοντας τον ισχυρό δεσμό που έχει μαζί της, με την ίδια την παρουσιάστρια να έχει δηλώσει στο παρελθόν πως ο ηθοποιός είναι για εκείνη κάτι παραπάνω από πατέρας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το γεγονός, ο καλλιτέχνης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Διάφοροι με ρωτάνε και λέω πως είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η Δανάη είναι πάρα πολύ χαρούμενη και πολύ ευτυχισμένη. Δηλαδή έναν έρωτα. Από κει και πέρα, ο γάμος είναι κάτι που έχω πάντα στο μυαλό μου σαν κάτι δευτερεύον. Θα τη συνοδεύσω και εγώ και ο μπαμπάς της στην εκκλησία, ίσως».

Στη συνέχεια της συζήτησης, στάθηκε στο κομμάτι των αναμνήσεων και της συναισθηματικής φόρτισης που φέρνει μια τέτοια οικογενειακή στιγμή.

Πιο αναλυτικά, εξομολογήθηκε την εσωτερική του κατάσταση λέγοντας: «Σε μια τέτοια στιγμή θα συγκινηθείς με την έννοια ότι μετά από τόσα χρόνια, που μεγαλώνεις ένα παιδί, έρχεται μια στιγμή που βρήκε έναν άνθρωπο που τον αγαπάει. Αυτό, αυτόματα, περνάει στη μνήμη σου και τρέχει όλη η ιστορία».

«Το ψιλοπερίμενα» – Οι συναντήσεις με το ζευγάρι πριν την απόφαση

Η εξέλιξη της σχέσης και η οριστική απόφαση του ζευγαριού να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας δεν αιφνιδίασε τον ηθοποιό, καθώς ο ίδιος είχε αντιληφθεί έγκαιρα τη δυναμική που υπήρχε ανάμεσα στους δύο συντρόφους.

Εξηγώντας την πορεία των πραγμάτων μέχρι τη ροή του γάμου, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης κατέληξε: «Λίγο πριν, όταν είχα μάθει τη σχέση και είχα αρχίσει να τη βλέπω και να τους συναναστρέφομαι κάπως, είχα καταλάβει ότι υπάρχει κάτι πολύ καυτό και δυνατό. Δηλαδή δεν μου έκανε εντύπωση η απόφαση του γάμου. Ναι, το ψιλοπερίμενα».