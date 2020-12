Καμπανάκι από Βρετανία: Να μην κάνουν το εμβόλιο όσοι έχουν αλλεργίες

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου προτρέπει τους πολίτες που έχουν ιστορικό σημαντικών αλλεργικών αντιδράσεων σε φάρμακα, τροφές ή εμβόλια να μην κάνουν το εμβόλιο για τον κορονοϊό της Pfizer/BioNTech.

Η προειδοποίηση έρχεται με αφορμή την αλλεργία που εμφάνισαν δύο άνθρωποι που έκαναν χθες (08/12) στη Βρετανία το εμβόλιο.

«Όπως γίνεται συνήθως με τα καινούργια εμβόλια ο MHRA συμβουλεύει σε προληπτική βάση όσους έχουν ιστορικό με αλλεργίες να μην κάνουν το εμβόλιο. Οι δύο άνθρωποι που έκαναν χθες το εμβόλιο και τις εμφάνισαν αναρρώνουν» είπε ο καθηγητής Stephen Powis.

Ιστορικές στιγμές έζησε χθες η Βρετανία, όπου άρχισαν οι πρώτοι εμβολιασμοί κατά του νέου κορονοϊού για πρώτη φορά εκτός κλινικών δοκιμών.

Η 90χρονη Margaret Keenan είναι ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που έλαβε το εμβόλιο της Pfizer/BioNtech κατά της COVID-19. Η Keenan, που ζει στο Κόβεντρι εδώ και 60 χρόνια αλλά κατάγεται από τη Βόρεια Ιρλανδία, έκανε το εμβόλιο στις 6:30 το πρωί, τοπική ώρα, στο νοσοκομείο της πόλης.

«Αισθάνομαι τόσο προνομιούχα που είμαι ο πρώτος άνθρωπος που εμβολιάζεται κατά της COVID-19. Είναι το καλύτερο πρόωρο δώρο γενεθλίων που θα μπορούσα να ζητήσω, επειδή σημαίνει πως μπορώ επιτέλους να περάσω χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους μου το Νέο Έτος, αφού έμεινα μόνη μου το μεγαλύτερο μέρος αυτής της χρονιάς» δήλωσε.

Την έναρξη του προγράμματος εμβολιασμού κατά του κορονοϊού χαιρέτισε χθες και ο πρωθυπουργός της χώρας. Ο Μπόρις Τζόνσον ευχαρίστησε τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, τους επιστήμονες και τους ανθρώπους που δήλωσαν εθελοντές για την δοκιμή του εμβολίου κατά της νόσου αυτής.

«Θα το νικήσουμε αυτό μαζί», σημειώνει σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Τζόνσον, ο οποίος κάλεσε παράλληλα τον κόσμο στη χώρα του να συνεχίσει να ακολουθεί τις οδηγίες που έχουν στόχο να περιοριστεί η εξάπλωση του νέου κορονοϊού.

Today the first vaccinations in the UK against COVID-19 begin. Thank you to our NHS, to all of the scientists who worked so hard to develop this vaccine, to all the volunteers - and to everyone who has been following the rules to protect others. We will beat this together. https://t.co/poOYG1vHQe

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 8, 2020