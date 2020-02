Κοροναϊός: Σοκάρουν τα πρόσωπα των εξαντλημένων νοσηλευτών στην Ουχάν όταν βγάζουν τις μάσκες

Ο κοροναϊός έχει κάνει την εμφάνιση του το τελευταίο διάστημα και έχει, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, μετατραπεί σε παγκόσμιο εφιάλτη.

Ο νέος αυτός ιός, που ξεκίνησε από την πόλη Ουχάν της Κίνας και έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σχεδόν σε 500 ανθρώπους.

Υπάρχει όμως μια ομάδα ανθρώπων που ζει το δικό της μαρτύριο και ανεβαίνει καθημερινά τον δικό της Γολγοθά. Αυτή η ομάδα δεν είναι άλλη από τους νοσηλευτές της Ουχάν.

Φωτογραφίες οι οποίες κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο αποτυπώνουν το μέγεθος του μαρτυρίου της και δείχνουν το πώς γίνονται τα πρόσωπα των νοσηλευτών μετά τις ατελείωτες και πολύωρες βάρδιες τους στα νοσοκομεία της πόλης κατά τις οποίες φορούν τον βαρύ εξοπλισμό για να προστατευτούν από τον κοροναϊό.

Οι νοσηλευτές και οι γιατροί στην προσπάθεια τους να βοηθήσουν τους κατοίκους, σύμφωνα με την DailyMail, είναι τόσο εξαντλημένοι που συχνά κοιμούνται σε καρέκλες των νοσοκομείων, μέχρι και στο πάτωμα, πριν ξεκινήσουν την επόμενη βάρδια λίγες ώρες μετά.

Πρέπει όμως να προστατευθούν και οι ίδιοι από τον ιό και γι’ αυτό φορούν τον βαρύ εξοπλισμό.

Εκτός όμως από τη σωματική κούραση, υπάρχει και το ψυχολογικό βάρος που σηκώνουν γιατροί και νοσηλευτές καθώς ο κοροναϊός εμφανίζεται σε ολοένα και περισσότερους ανθρώπους που καταφθάνουν στα νοσοκομεία.

Στην Κίνα, τα κρούσματα του ιού είναι περίπου 20.000, με το νεαρότερο κρούσμα να είναι ένα βρέφος ενός μόλις μήνα.

