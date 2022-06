Τι θα μπορούσε να κάνει το ήδη εντυπωσιακό κυκλαδίτικο σκηνικό της Αστυπάλαιας ακόμη πιο φαντασμαγορικό; Να έχεις τον Spiderman να κάνει ακροβατικά πάνω από το νησί! Ο λόγος για το Red Bull Art of Motion, Astypalea edition, που πραγματοποιήθηκε στο πανέμορφο νησί των Δωδεκανήσων, από τις 9 μέχρι τις 12 Ιουνίου.

Οκ, μπορεί ο ίδιος ο Spiderman να μην ήτανε παρών, αλλά ήταν ότι πιο κοντά στο γνωστό υπερήρωα, που θα μπορούσαμε να δούμε από πραγματικούς ανθρώπους. Διότι οι 16 αθλητές freerunning που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό μπορεί να μην έχουν υπερδυνάμεις, ωστόσο τα άλματα και τα φοβερά τους κόλπα σε έκαναν να πιστεύεις το αντίθετο!

Για 4 ημέρες, η Αστυπάλαια μετατράπηκε σε επίγειο παράδεισο του freerunning, δίνοντας μια φρέσκια πνοή στο διαγωνισμό καθώς οι πίστες – και όλο το format – σε σύγκριση με τα περασμένα χρόνια είναι τελείως διαφορετικά και τις περισσότερες φορές αρκετά απαιτητικά.

Οι αθλητές εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο την ονειρεμένη τοποθεσία και παρουσίασαν εντυπωσιακά άλματα. Νικητής μπορεί να αναδείχθηκε ο Travis Verkaik που μας άφησε όλους άφωνους με τα κόλπα του, ωστόσο οι πραγματικοί νικητές ήμασταν όλοι εμείς που παρακολουθήσαμε ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα που σε κάνει να αμφισβητείς την ίδια την πραγματικότητα και να νιώθεις δέος και συγκίνηση για το σθένος και το θάρρος των νεαρών ανθρώπων που ξεπερνούν τα όρια τους με κάθε άλμα.

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Ed Scott, για τρίτη φορά στην ιστορία του Red Bull Art of Motion ενώ το young gun, o Σουηδός Elis Torhall από τη Σουηδία κατέκτησε την 3η θέση.

Η Sydney Olson από τις Η.Π.Α., κέρδισε το βραβείο το best female by WHAT’S UP μετά από ένα πολύ δυνατό performance κατά τη διάρκεια όλων των challenges. Η Γαλλίδα Lilou Ruel πήρε τη 2η θέση ενώ η Ολλανδή αθλήτρια του Red Bull, Noa Diorgina, ολοκλήρωσε το βάθρο στην κατηγορία των γυναικών.

Οι αθλητές του Red Bull Art of Motion βαθμολογήθηκαν βάσει πέντε κριτηρίων: τη δημιουργικότητα, το flow, την εκτέλεση και τη συνολική τους απόδοση. Στο τέλος του τετραημέρου όλοι οι βαθμοί αθροίστηκαν και οι αθλητές με την μεγαλύτερη βαθμολογία αναδειχθήκαν νικητές.

Αποτελέσματα Red Bull Art of Motion 2022:

Κατηγορία Ανδρών:

Travis Verkaik (UK) Ed Scott (UK) Elis Torhall (SWE) Shea Rudolph (USA) Evgeny ‘Archie’ Aroyan (IAT)

Best Female Freerunner by WHAT’S UP:

Sydney Olson (USA) Lilou Ruel (FRA) Miranda Tibbling (SWE)

Πέρα από απλοί θεατές, όλοι όσοι βρεθήκαμε στο event είχαμε την ευκαιρία να ανταμείψουμε και τον αγαπημένο μας freerunner, αφού ο φετινός διαγωνισμός είχε άλλη μια πρωτοτυπία. Το κοινό είχε την ευκαιρία να ψηφίσει το καλύτερο freerunning βίντεο από το διαγωνισμό στο redbullartofmotion.com. Νικητής του “People’s Choice Award” αναδείχθηκε ο Δημήτρης “DK” Κυρσανίδης συγκεντρώνοντας 13 χιλιάδες ψήφους και ένα κύμα χειροκροτημάτων και ζητωκραυγών από όλους μας!

Αν θέλετε να δείτε και εσείς τις εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από τη διοργάνωση μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα του διαγωνισμού redbullartofmotion.com και να απολαύσετε ένα ταξίδι στο εντυπωσιακό event του freerunning.