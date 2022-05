Μετά την ολοκλήρωση του Red Bull Art of Motion Online Qualifier, presented by Redmi Note 11 Series, 16 από τους καλύτερους αθλητές freerunning θα ταξιδέψουν από κάθε γωνιά του κόσμου και θα βρεθούν στην Αστυπάλαια από 9 μέχρι 12 Ιουνίου, για να διαγωνιστούν στο ανανεωμένο Red Bull Art of Motion, ένα τετραήμερο event με νέο φορμάτ.

Ποιο είναι το νέο φορμάτ;

Ο φετινός διαγωνισμός, για πρώτη φορά, θα τεστάρει τις δεξιότητες των freerunners με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο, μέσα από τρία ιδιαίτερα challenges. Από τους γραφικούς ανεμόμυλους και τις λευκές ταράτσες, έως το πανέμορφο κάστρο, όλη η Χώρα της Αστυπάλαιας θα αποτελέσει έναν πραγματικό freerunning παράδεισο.

Στο « Exploration Challenge » οι αθλητές θα εξερευνήσουν τη Χώρα για να ανακαλύψουν την τοποθεσία που τους ταιριάζει καλύτερα και να φτιάξουν ένα βίντεο που θα αναδείξει τις δεξιότητές τους.

» οι αθλητές θα εξερευνήσουν τη Χώρα για να ανακαλύψουν την τοποθεσία που τους ταιριάζει καλύτερα και να φτιάξουν ένα βίντεο που θα αναδείξει τις δεξιότητές τους. Στο « Spot Challenge » κάθε αθλητής θα συνεργαστεί με ένα βιντεογράφο, ειδικό στο άθλημα, για να φτιάξει ένα εντυπωσιακό βίντεο 45-60 δευτερολέπτων. Όλοι οι αθλητές θα πάνε σε μια προκαθορισμένη τοποθεσία και θα έχουν τρεις ώρες για να γυρίσουν το καλύτερο action κλιπ τους.

» κάθε αθλητής θα συνεργαστεί με ένα βιντεογράφο, ειδικό στο άθλημα, για να φτιάξει ένα εντυπωσιακό βίντεο 45-60 δευτερολέπτων. Όλοι οι αθλητές θα πάνε σε μια προκαθορισμένη τοποθεσία και θα έχουν τρεις ώρες για να γυρίσουν το καλύτερο action κλιπ τους. Στο «Live Challenge», οι αθλητές θα πραγματοποιήσουν σύντομα αλλά δυναμικά κόλπα με χρονικό όριο μόλις 10 δευτερολέπτων. Κάθε αθλητής θα έχει τρεις προσπάθειες για να πετύχει την καλύτερη δυνατή βαθμολογία.

Μόνο οι πέντε πρώτοι αθλητές σε κάθε challenge θα λάβουν βαθμούς από τους κριτές. Στο τέλος του τετραήμερου, οι βαθμοί θα αθροιστούν και ο αθλητής με την υψηλότερη βαθμολογία θα στεφθεί πρωταθλητής/τρια του Red Bull Art of Motion 2022.

Πώς μπορώ να δω το Red Bull Art of Motion 2022;

Αρχικά μπορείς να μένεις πάντα ενημερωμένος στα social media του @redbull. Μπορείς επίσης να μπαίνεις στο redbullartofmotion.com για καθημερινά updates αλλά και την ευκαιρία να ψηφίσεις τα αγαπημένο σου video για το “People’s choice award”. Τέλος, μην ξεχάσεις να συντονιστείς στο κανάλι του TikTok @redbullfreerunning στις 12 Ιουνίου για να δεις σε ζωντανή μετάδοση το «Live Challenge».

Το Red Bull Art of Motion, Astypalea Edition, με υποστηρικτές το WHAT’S UP της COSMOTE και χορηγό επικοινωνίας την COSMOTE TV, θα είναι συναρπαστικό!