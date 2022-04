To Just Go Zero της Polygreen, εταιρεία ηγέτης στους τομείς της κυκλικής οικονομίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδος, μετέτρεψαν το Global Marketer Conference 2022 στο πρώτο zero waste συνέδριο στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το Just Go Zero, το πρώτο «κίνημα» κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα, ανέλαβε τη διαχείριση όλων των ρευμάτων υλικών που προέκυψαν κατά την προετοιμασία, τη διάρκεια, καθώς και μετά το πέρας του συνεδρίου, ενώ μέσω του πρωτοποριακού του περιπτέρου ενημέρωνε τους συνέδρους για τα οφέλη της ανακύκλωσης και τη σπουδαιότητα των πρακτικών της κυκλικής οικονομίας στη ζωή μας.

Η μεγαλύτερη παγκόσμια συνάντηση για το marketing και την επικοινωνία, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας την Πέμπτη 7 Απριλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος σε συνδιοργάνωση του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ) και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Διαφημιζομένων (WFA). H ομάδα της Polygreen κέντρισε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, καλώντας τους σε ένα διαδραστικό «ταξίδι» στο χώρο της ανακύκλωσης και των μηδενικών αποβλήτων, μέσα από την καινοτόμα ηλεκτρονική πλατφόρμα Just Go Zero App. Στο χώρο τοποθετήθηκαν δύο «έξυπνοι» σταθμοί ανακύκλωσης, ενώ ένας ακόμα λειτουργούμε αποκλειστικά για τη χρήση του catering, οι οποίοι μετρούσαν με ακρίβεια σε πραγματικό χρόνο τις ποσότητες των αποβλήτων που συλλέγονταν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, από το στήσιμο μέχρι και την αποξήλωση, παρουσιάζοντας διαρκώς τα αποτελέσματα για κάθε ρεύμα υλικών στις οθόνες που είχαν τοποθετηθεί πάνω από κάθε σταθμό. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη της ατομικής συμβολής στη διαδικασία της κυκλικής οικονομίας. Στο τέλος, συλλέχθηκαν συνολικά 480 κιλά αστικών αποβλήτων, τα οποία μεταφέρθηκαν από την καταρτισμένη ομάδα του Just Go Zero στις μονάδες διαχείρισης αποβλήτων της Polygreen, για την ορθή διαχείρισή τους ώστε να αποκτήσουν μια δεύτερη ζωή. Έτσι, τα οργανικά απόβλητα θα μετατραπούν σε εδαφοβελτιωτικό για τις καλλιέργειες, το χαρτί, το πλαστικό, το γυαλί και το αλουμίνιο θα προωθηθούν για ανακύκλωση, τα αποτσίγαρα σε εναλλακτικό καύσιμο ή μονωτικό υλικό, ενώ οι διοργανωτές θα λάβουν αναλυτική ενημέρωση για τις ποσότητες -ανά ρεύμα αποβλήτου- που συγκεντρώθηκαν και τον τρόπο διαχείρισής τους.

Παράλληλα, το ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο της Polygreen, κατασκευασμένο 100% από ανακυκλώσιμα υλικά, είχε ως έμπνευση για την αισθητική του την ίδια τη φύση, αφού ήταν «ντυμένο» με περισσότερα από 100 διακοσμητικά και αρωματικά φυτά. Με το πέρας του συνεδρίου, όλα τα υλικά αποδομήθηκαν, ο ξύλινος σκελετός του αποθηκεύτηκε με στόχο την επαναχρησιμοποίησή του, ενώ τα φυτά μοιράστηκαν στους επισκέπτες του περιπτέρου, με αποτέλεσμα να αποκτήσει… δεύτερη ζωή, σε άλλη μορφή.

Η Χάρις Μαρκάκη, Customer Experience Director της Polygreen δήλωσε: «Το Global Marketer Conference 2022, είχε το βλέμμα στραμμένο στην βιωσιμότητα, ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να μυήσουμε τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες σε αυτό που παρακινεί την Polygreen, το Δελφικό Παράγγελμα «Μηδέν Άγαν» και να κάνουμε την κυκλική οικονομία πράξη, μειώνοντας δραστικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Συνεδρίου. Στόχος μας είναι η ενθάρρυνση ακόμα περισσότερων κορυφαίων επαγγελματιών του κλάδου, αλλά και οργανισμών, να εντάξουν τη φιλοσοφία του zero waste όχι μόνο στην καθημερινότητά τους αλλά και στις επιχειρήσεις τους, στα προϊόντα τους, στην γραμμή παραγωγής τους αλλά και στις εκδηλώσεις και τα συνέδριά τους. “

Η Νερίνα Κομιώτη, Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος, δήλωσε: « Η βιωσιμότητα αποτελεί διεθνώς βασικό πυλώνα του Better Marketing για το οποίο εργαζόμαστε στο ΣΔΕ τα τελευταία χρόνια. Ήδη από το 2019, φέραμε το θέμα στην εγχώρια agenda και ως θεσμικός φορέας, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και δράσεις που προωθούν τη βιωσιμότητα στην αγορά του marketing και της επικοινωνίας. Είναι τεράστια η χαρά μας που η εταιρεία-μέλος μας Polygreen μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε το Global marketer Conference zero-waste και ελπίζουμε, αυτή η συνεργασία, να συμβάλλει στην ανάπτυξη πιο βιώσιμων πρακτικών από όλους μας».

Το Just Go Zero σχεδιάζει και υλοποιεί καινοτόμες λύσεις ανακύκλωσης, σε πρώτη φάση με τις επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινότητες, και έχει ως αποστολή την κυκλική διαχείριση των αποβλήτων και την καλλιέργεια μια νέας περιβαλλοντικής κουλτούρας, μέσα από στοχευμένες δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Το Just Go Zero App, τεχνολογία που έχει αναπτύξει η Polygreen, επιτρέπει την καταμέτρηση και παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, της ποσότητας των αποβλήτων που συλλέγονται.

Περισσότερες πληροφορίες για το Just Go Zero, στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας.