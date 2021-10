Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ο ΕΛΙΝΥΑΕ και η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας Αερολυμάτων (ΕΕΕΑ), διοργανώνουν διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα “Η σημασία της ποιότητας του εσωτερικού αέρα στην αντιμετώπιση της COVID-19”. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 17.00 – 19.00 με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

Η πανδημία COVID-19 αποκάλυψε πόσο απροετοίμαστος ήταν ο κόσμος να ανταποκριθεί, παρά τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από προηγούμενες πανδημίες. Σύμφωνα με το CDC σήμερα γνωρίζουμε ότι πάνω από το 90% των μολύνσεων πραγματοποιούνται μέσω της αερομεταφερόμενης μετάδοσης, λόγω του μικρού μεγέθους των αερολυμάτων που φέρουν τον ιό και της δυνατότητάς τους να παραμένουν στον αέρα αρκετές ώρες. Στην εκδήλωση, καταξιωμένοι επιστήμονες, από τον χώρο της Επιδημιολογίας και της Eπιστήμης του Aερολύματος, θα παρουσιάσουν την σημασία του εξαερισμού και του καθαρισμού του αέρα του εσωτερικού χώρου στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της COVID-19. Στόχος είναι τα συμπεράσματα της εκδήλωσης να αποτελέσουν τεκμηριωμένη παραίνεση προς την Πολιτεία και τους πολίτες, προκειμένου να λάβουν αποτελεσματικότερα μέτρα για την αντιμετώπιση της διασποράς του ιού.

Μπορείτε να κάνετε τώρα την εγγραφή σας εδώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:

Καλωσόρισμα – Εισαγωγή

Δρ. Κώστας Ελευθεριάδης, Πρόεδρος ΔΣ ΕΕΕΑ, Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Ρένα Μπαρδάνη, Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΙΝΥΑΕ

Γιώργος Καλούδης, Γενικός Διευθυντής ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ομιλητές

Καθ. Δημήτρης Παρασκευής (Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ)

Επιδημιολογία και τρόποι μετάδοσης COVID-19: Ανοιχτά ερωτήματα

Καθ. Λεωνίδας Ντζιαχρήστος (ΤΜΜ, ΑΠΘ)

Επιπλέον μέτρα ή αύξηση θανάτων;

Εφαρμογή σχέσεων κόστους/οφέλους για τη λήψη της σωστής απόφασης

Δρ. Ιωάννης Δροσινός (Joint Research Centre,

European Commission)

Τρόποι μετάδοσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2:

Γιατί αρχικά υποτιμήθηκε η αερογενής μετάδοση

Καθ. Αθανάσιος Νένες (EPFL Lausanne, Ελβετία,

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Πάτρα)

Αερογενής μετάδοση ιών (COVID, γρίπη κ.λπ.):

Ο υποτιμημένος ρόλος της υγρασίας

Καθ. Κώστας Σιούτας (University of Southern California, Dept. of Civil and Environmental Engineering, Los Angeles, ΗΠΑ)

Αερογενής μετάδοση ιών και η αντιμετώπισή τους με καθαρισμό του αέρα σε εσωτερικούς χώρους

Επίλογος – Συζήτηση

Δρ. Κώστας Ελευθεριάδης, Πρόεδρος ΔΣ της ΕΕΕΑ, Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος