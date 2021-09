Το Greece Race for the Cure® είναι εδώ, διαδικτυακά

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» σας προσκαλεί 1, 2 και 3 Οκτωβρίου να συμμετέχετε, όπου κι αν βρίσκεστε, στη μεγαλύτερη digital διοργάνωση ενάντια στον καρκίνο του μαστού στην Ευρώπη και να διαδώσετε μαζί μας τα σημαντικά μηνύματα για την πρόληψη, τη θεραπεία, την αλληλοβοήθεια.

Χωρίς εκκίνηση και τερματισμό, χωρίς τον μαζικό χαρακτήρα της διοργάνωσης, αλλά με την ουσιαστική και συμβολική σημασία της, οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να δηλώσει συμμετοχή, να λάβει το συλλεκτικό μπλουζάκι, να τρέξει ή να περπατήσει, όπου επιθυμεί, και να μοιραστεί τη συμμετοχή του στα κοινωνικά δίκτυα, ενισχύοντας τα προγράμματα του Συλλόγου «Άλμα Ζωής».

Δηλώσεις συμμετοχής

Οι εγγραφές για το digital Greece Race for the Cure® 2021 πραγματοποιούνται αποκλειστικά διαδικτυακά εδώ: greecerace.gr/greece-race-for-the-cure-registrations

Αντίτιμο Συμμετοχής: 6€ (περιλαμβάνει συλλεκτικό t-shirt της διοργάνωσης)

Παραλαβή υλικού

Μπορείτε να παραλάβετε το υλικό για τη συμμετοχή σας από το σημείο παραλαβών, Ηπείρου 11, Αθήνα, 2ος όροφος, από 6/9/2021 έως 8/10/2021, Δευτέρα – Παρασκευή, 10πμ – 6μμ

Υπάρχει, επίσης, δυνατότητα για αποστολή του υλικού του αγώνα, αποκλειστικά εντός Ελλάδος με χρέωση παραλήπτη.

#RFTC2021

Το τριήμερο 1, 2 και 3 Οκτωβρίου θα είναι αφιερωμένο στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

Μπορείτε να συμμετέχετε μόνοι ή με παρέα, κάνοντας την καθιερωμένη βόλτα σας στο πάρκο στη γειτονιά σας, 45 λεπτά στον διάδρομο του γυμναστηρίου ή όποια άλλη διαδρομή επιθυμείτε να αφιερώσετε στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Σημασία έχει η συμμετοχή.

Μην ξεχάσετε να τραβήξετε φωτογραφίες ή βίντεο από τη συμμετοχή σας και να τα μοιραστείτε μαζί μας μέσα από:

τα προσωπικά κοινωνικά σας δίκτυα χρησιμοποιώντας τα hashtag #RFTC2021 #GRFC2021 και αναφορά @almazois

το event της διοργάνωσης στο Facebook

Πρόγραμμα digital Greece Race for the Cure®

Παρασκευή 1 & Κυριακή 3 Οκτωβρίου δίνουμε διαδικτυακό ραντεβού στη σελίδα του Συλλόγου στο Facebook με ένα ενημερωτικό webinar για τον καρκίνο του μαστού, προγράμματα wellness, μουσική, χορό και άλλες εκπλήξεις!

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου 2&3 Οκτωβρίου, εφόσον οι οδηγίες για την πανδημία το επιτρέψουν, θα βρισκόμαστε στο Ζάππειο με έκθεση περιπτέρων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και εκπλήξεις από τους χορηγούς της διοργάνωσης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα. Μείνετε συντονισμένοι!

Δήλωση Προέδρου «Άλμα Ζωής»

Η κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» δηλώνει:

«To Greece Race for the Cure® είναι και πάλι εδώ, για 13η συνεχή χρονιά, προσαρμοσμένo όμως στις ειδικές συνθήκες. Στις 1, 2 και 3 Οκτωβρίου σας προσκαλούμε να φορέσετε το μπλουζάκι του αγώνα και να τρέξετε ή να περπατήσετε όπου και αν βρίσκεστε, ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

Το Race for the Cure® είναι ένας συμβολικός αγώνας, είναι μια γιορτή για τη ζωή και με τη συμμετοχή μας συμβάλλουμε όλοι στη διάδοση σημαντικών μηνυμάτων όπως είναι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση, η ισότιμη πρόσβαση στη βέλτιστη θεραπεία και αποκατάσταση, η επανένταξη και η αλληλοβοήθεια.

Ταυτόχρονα, ο αγώνας μας είναι η κινητήρια δύναμη για την υλοποίηση προγραμμάτων με στόχο την πολύπλευρη στήριξη των γυναικών με καρκίνο μαστού, καθώς και την ενημέρωση του γενικού πληθυσμού για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Προσκαλούμε, λοιπόν, όλους να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικτυακή γιορτή για τη ζωή, ο καθένας με τον δικό του τρόπο.

Γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού».

Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση: greecerace.gr