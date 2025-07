Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ αναδείχθηκε MVP της φετινής σεζόν στο ΝΒΑ πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και ανανέωσε για τέσσερα χρόνια με συνολικές απολαβές… 285 εκατ. ευρώ.

Το νέο συμβόλαιο του Καναδού θα τεθεί σε ισχύ από το 2027, όταν και θα λήξει το νυν, με τα οικονομικά δεδομένα να αλλάζουν κατά πολύ καθώς πρόκειται για το πιο ακριβό συμβόλαιο στην ιστορία του ΝΒΑ.

Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, MVP και πρωταθλητής φέτος, θα εισπράξει συνολικά 285 εκατ. για την τετραετία 2027-31 στην Οκλαχόμα και το ρεκόρ έχει να κάνει με τις ετήσιες απολαβές του: Θα ξεκινήσει από 63,5 εκατ. δολάρια το 2027-28 και θα φτάσει στα 78,8 εκατ. δολάρια το 2030-31.

Σε ό,τι αφορά τις συνολικές απολαβές, μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ΝΒΑ παραμένει αυτό του Τζέισον Τέιτουμ με 314 εκατ. δολάρια, για 6 χρόνια όμως και όχι για 4 όπως ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.

