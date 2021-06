Η εταιρείαPlankton First ανακοινώνει τη δημιουργία της πρώτης βιοκλιματικής μονάδας καλλιέργειας φυτοπλαγκτού στη Σκάρφεια Φθιώτιδας και παρουσιάζει τη νέα της οπτική ταυτότητα και ιστοσελίδα.

Η πρώτη μονάδα καλλιέργειας φυτοπλαγκτού στην Ελλάδα

Η εταιρεία Plankton First, θυγατρική της ελβετικής Nano Algae Solutions AG στην Ελλάδα, διαθέτει πλέον 50 στρέμματα αναξιοποίητης γης στη Σκάρφεια του νομού Φθιώτιδας για την εγκατάσταση καλλιέργειας φυτοπλαγκτού (microalgae), ανοιχτού τύπου. Η μονάδα καλλιέργειας, η οποία θα λειτουργεί με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας, αποτελεί το πρώτο στάδιο της επένδυσης της Nano Algae Solutions στην Ελλάδα, συνολικού ύψους άνω των 18 εκατομμυρίων Ευρώ.

«Στόχος μας είναι η Plankton First να αναδειχθεί ως τον μεγαλύτερο κόμβο παραγωγής και διάθεσης φυτοπλαγκτού στην Ευρώπη», επισημαίνει ο Δημήτρης Καλίας, CEO της Nano Algae Solutions.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της επένδυσης, η πιλοτική μονάδα καλλιέργειας αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της στις αρχές του 2022, ενώ προβλέπεται η επέκτασή της στα 400 στρέμματα γης μέχρι το 2024. Η μονάδα αναμένεται να δημιουργήσει τουλάχιστον 30 θέσεις εργασίας για επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, στην πλήρη ανάπτυξή της.

«Η Nano Algae Solutions γίνεται αρωγός στην προσπάθεια της Ελλάδας να εκπληρώσει τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (EU Green Deal), ενισχύοντας την αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων προς όφελος της υγείας, επενδύοντας σε βιοτεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον και στηρίζοντας τη βιομηχανική καινοτομία και βιωσιμότητα στην Ελλάδα», αναφέρει ο Δημήτρης Καλίας.

Γιατί Plankton First;

«Το όνομα της εταιρείας επιλέχθηκε για να αντικατοπτρίζει όχι μόνο τη μοναδικότητα της επένδυσης στη χώρα, αλλά και την πρωταρχική θέση του φυτοπλαγκτού στην τροφική αλυσίδα. Εκτός από φυσική, ανανεώσιμη πηγή υψηλής διατροφικής αξίας, με τεράστιες δυνατότητες για την ενίσχυση της ανθρώπινης υγείας και την πρόληψη κατά ασθενειών, το

φυτοπλαγκτό έχει αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα», αναφέρει η Μαρία Ανδριέλου, επικεφαλής marketing και εταιρικής επικοινωνίας.

Οπτική ταυτότητα

Η οπτική ταυτότητα της εταιρείας προσδιορίζεται από δύο βασικούς άξονες, την ύλη (the matter) και την επιστήμη (the science). Tα στοιχεία της φύσης – φυτοπλαγκτό, νερό, ήλιος, φως, οργανισμοί – και o καινοτόμος χαρακτήρας της επένδυσης δημιουργούν σύγχρονες, φυσικές υφές που παραπέμπουν στην έννοια της βιωσιμότητας. Ομοίως, το λογότυπο της Plankton First περιλαμβάνει αποδομημένες, βασικές οργανικές δομές σε καμπυλωτά σχήματα, που παραπέμπουν σε καθαρές, φυσικές διεργασίες και «out of the box thinking».

Νέα ιστοσελίδα

Στην ιστοσελίδα planktonfirst.com μπορεί κάποιος να ενημερωθεί αναλυτικά σχετικά με τους στόχους και το όραμα της εταιρείας, το επενδυτικό πλάνο, καθώς και τα διατροφικά και περιβαλλοντικά οφέλη του φυτοπλαγκτού. Ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία για ενδεχόμενη συνεργασία.

Το χρονοδιάγραμμα της επένδυσης της Nano Algae Solutions στην Ελλάδα

2η Επενδυτική Φάση (2021 – 2022)

Στην παρούσα φάση, εκτός από την εγκατάσταση της πιλοτικής μονάδας καλλιέργειας, προβλέπεται και η ίδρυση μονάδας Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) με στόχο τη μελέτη και την ανάπτυξη των βέλτιστων βιοδιεργασιών (bioprocesses) για την απομόνωση βιοδραστικών ουσιών προστιθέμενης αξίας από τη βιομάζα του φυτοπλαγκτού, όπως Ω3 λιπαρά οξέα, πρωτεῒνη και υδατάνθρακες.

3η Επενδυτική Φάση (2022 – 2023)

Η τρίτη φάση της επένδυσης περιλαμβάνει την ίδρυση μονάδας Βιοεπεξεργασίας και Παραγωγής (Biorefinery & Production Plant), με κύριο στόχο την απομόνωση, επεξεργασία και μαζική παραγωγή των βιοδραστικών ουσιών. Η εταιρεία στοχεύει στις αγορές τροφίμων, συμπληρωμάτων διατροφής, καλλυντικών και φαρμάκων στην Ευρώπη και την Ασία.

4η Επενδυτική Φάση (2022 – 2024)

Η τέταρτη φάση της επένδυσης προβλέπει την επέκταση της καλλιέργειας σε 400 στρέμματα γης με στόχο την παραγωγή τουλάχιστον 480 τόνων βιομάζας φυτοπλαγκτού ετησίως.