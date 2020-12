Jack Daniel’s goes Gifting

Επέλεξε ανάμεσα στο Jack Daniel’s Double Tin και το Gentleman Jack Premium Carton, ενώ αν είσαι πραγματικός συλλέκτης δεν έχεις παρά να διαλέξεις το Jack Daniel’s Old No.7 Jukebox Tin, με συσκευασία που αντικατοπτρίζει την ποιότητα του θρυλικού whiskey.

Αν είσαι απαιτητικός γευσιγνώστης τότε η συσκευασία Single Barrel είναι αυτό που ψάχνεις. Κι επειδή φέτος μπορεί να μην βρεθείς με τους αγαπημένους σου, κάνε μια έκπληξη χαρίζοντάς τους τη συσκευασία Gentleman Jack Carton Double Glass. Το Jack Daniel’s σας καλεί να ανακαλύψετε την απαλή του γεύση, έστω και από μακριά.

Αν πάλι, είσαι τύπος που τα θέλει όλα, τότε σίγουρα θα ξεχωρίσεις το Jack Daniel’s Family Luxury Case, καθώς εμπεριέχει όλη την ιστορία του Αμερικάνικου ουίσκι σε 3 εξαιρετικές αποστάξεις.

Η μαγεία των Χριστουγέννων βρίσκεται μέσα στα Jack Daniel’s gift packs. Ανακάλυψέ τα σε επιλεγμένες κάβες.

Και μην ξεχνάς, the best gifts are the ones you open more than once!