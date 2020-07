Νοιάζομαι για την άσκηση και την ισορροπημένη διατροφή

Το “Νοιάζομαι”(nestlenoiazomai.gr), το πρόγραμμα επιβράβευσης της Nestlé Ελλάς που προσφέρει προνόμια στα μέλη του ώστε να έχουν μία καλύτερη ζωή, βασισμένη στην καλή διατροφή, και τα Cosmos Sport, η μεγαλύτερη αλυσίδα αθλητικών ειδών, συνεργάζονται με κοινό στόχο να βοηθήσουν τα μέλη τους να εντάξουν την ισορροπημένη διατροφή και την άσκηση στην καθημερινότητά τους.

Η νέα συνεργασία, προσφέρει προνόμια στα μέλη των δύο clubs και εγκαινιάζεται με την παροχή συμβουλών από τον διατροφολόγο της Nestlé κατά τη διάρκεια εξειδικευμένων Live Sessions που θα φιλοξενούνται live στο https://www.facebook.com/CosmosSportGR/, καθώς και με άρθρα σχετικά με τη διατροφή, την υγεία, την ευεξία και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ενισχύσουμε την ποιότητα της ζωής μας, φροντίζοντας τον εαυτό μας.

Το Nestlé «Νοιάζομαι» δίνει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να κερδίσει κουπόνια για τα αγαπημένα του προϊόντα Nestlé, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς με δώρα και επιπλέον προνόμια και φυσικά να ανακαλύπτει συνταγές, άρθρα και προτάσεις βασισμένες στην καλή διατροφή.

Tα Cosmos Sport που με σύνθημα "Together we make Cosmos a better place", επιδιώκουν να είναι διαρκώς κοντά στις ευρύτερες κοινωνικές ανάγκες, αναπτύσσουν και υποστηρίζουν πολλές και διαφορετικές εκδηλώσεις ώστε να ενδυναμώσουν την σχέση των ανθρώπων με τον αθλητισμό και την άσκηση.

Η νέα αυτή συνεργασία μας προσκαλεί σε έναν κόσμο προνομίων, έναν κόσμο που νοιάζεται και που προτεραιότητα έχουμε όλοι εμείς!