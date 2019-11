Coca-Cola: επίσημος χορηγός του Αυθεντικού Μαραθωνίου με ηχηρό μήνυμα για ένα Zero Waste Future

Η Coca-Cola, επίσημος χορηγός του 37ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, μας καλεί φέτος να τρέξουμε και να ανακυκλώσουμε με στόχο έναν Μαραθώνιο Χωρίς Απορρίμματα. Φέτος, είναι η πρώτη φορά που η Coca-Cola αναλαμβάνει δράση ώστε να δοθεί προοπτική μηδενικών απορριμμάτων στον ιστορικό αγώνα δρόμου, τοποθετώντας ειδικούς κάδους κατά μήκος της διαδρομής και ειδικούς μπλε και καφέ κάδους στον τερματισμό του αγώνα, προωθώντας την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση.

Με βασικό σύνθημα «Τρέχουμε και Ανακυκλώνουμε», η Coca-Cola μας παροτρύνει όλοι μαζί να συλλέξουμε και να ανακυκλώσουμε τα πλαστικά μπουκάλια για να βοηθήσουμε στη δημιουργία 3D printed υπαίθριων γυμναστηρίων από ανακυκλωμένο πλαστικό, σε συνεργασία με τους The New Raw. Τις ημέρες του 37ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, η εταιρεία εστιάζει στην προώθηση της πρόληψης, της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης, με σκοπό να δώσει «δεύτερη ζωή» στα πλαστικά απορρίμματα, μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών. Παράλληλα, η Coca-Cola, ως επίσημος χορηγός του 37ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, υποστηρίζει και χορηγεί τη Zero Waste Team, την ειδική ομάδα εθελοντών που θα βοηθά στις δράσεις συλλογής και ανακύκλωσης υπό την καθοδήγηση της ΜΚΟ Ινστιτούτο – Ομάδα για τον Κόσμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, για πρώτη φορά, οι απονομές των μεταλλίων στους νικητές μαραθωνοδρόμους, μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο, θα πραγματοποιηθούν πάνω σε βάθρο από 3D printed ανακυκλωμένο πλαστικό.

Οι δράσεις της εταιρείας στο σπουδαιότερο δρομικό γεγονός της Ελλάδας αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της στήριξής της στα μεγάλα γεγονότα που γίνονται στη χώρα αλλά και της πλατφόρμας κοινωνικής προσφοράς «Zero Waste Future», μια πρωτοβουλία της Coca-Cola στην Ελλάδα με στόχο να προωθήσει την κυκλική οικονομία και ένα νέο τρόπο διαχείρισης απορριμμάτων όπου τίποτα δεν πάει χαμένο.

Επιστέγασμα της επίσημης χορηγίας και συνεργασίας της Coca-Cola με τον ΣΕΓΑΣ είναι ο Αγώνας Δρόμου 5 χιλιομέτρων ZERO WASTE FUTURE, ο οποίος αντικατοπτρίζει τη σημασία που δίνει η εταιρεία στην προσπάθεια για έναν Μαραθώνιο Χωρίς Απορρίμματα. Ο Αγώνας Δρόμου 5 χιλιομέτρων ZERO WASTE FUTURE θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Νοεμβρίου, στις 08.15 π.μ., με την εκκίνηση να δίνεται στη Λεωφόρο Αμαλίας, στο ύψος του Εθνικού Κήπου, ενώ ο τερματισμός θα πραγματοποιηθεί μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Η παρουσία της Coca-Cola στον 37ο Αυθεντικό Μαραθώνιο θα έχει ως βασικό σημείο αναφοράς το πρωτοποριακό περίπτερό της, το οποίο θα είναι τοποθετημένο απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο. Εκεί θα βρίσκονται εθελοντές, δρομείς και φίλοι του αθλητισμού, οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν, με την καθοδήγηση του Ηλία Μπόγδανου (frontman της Pop-Rock μπάντας ΙNCO και fitness instructor), τα 3D printed όργανα γυμναστικής από ανακυκλωμένο πλαστικό. Παράλληλα, όλοι θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα για το παγκόσμιο όραμα της Coca-Cola για «Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα» και την πλατφόρμα κοινωνικής προσφοράς «Zero Waste Future».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο το τηλεοπτικό σποτ της Coca-Cola για τη συμμετοχή της στο Μαραθώνιο: