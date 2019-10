1664 Blanc: Η Γαλλίδα σταρ πρωταγωνιστεί στο AXDW, για 2η συνεχή σεζόν

Η διάσημη γαλλική μπύρα 1664 Blanc επιστρέφει για 2η συνεχή σεζόν στο 26ο Athens Xclusive Designers Week. Από τις 7 έως και τις 10 Νοεμβρίου, το Ζάππειο Μέγαρο μεταμορφώνεται σε «ναό» της μόδας, με καταξιωμένους και ανερχόμενους σχεδιαστές να παρουσιάζουν τις δημιουργίες τους.

Άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γαλλική κουλτούρα και φινέτσα, η 1664 Blanc στηρίζει τον θεσμό των New Designers Awards, ενισχύοντας την προσπάθεια των νέων σχεδιαστών και αναδεικνύοντας τις δημιουργίες και το ταλέντο τους. Τα βραβεία των «New Designers Awards by 1664 Blanc», αποτελούν κίνητρο για τους συμμετέχοντες δημιουργούς να μοιραστούν το πάθος και τα σχέδιά τους με τους λάτρεις της μόδας. Αυτή τη φορά οι ανερχόμενοι σχεδιαστές καλούνται να δημιουργήσουν ένα καλοκαιρινό look, εμπνευσμένο από τη Γαλλίδα star και τον αέρα της γαλλικής ριβιέρας.

Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου από τις 17:30 – 22:00, θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε τις κολεξιόν τους, που θα γεμίσουν το Ζάππειο Μέγαρο με γαλλική φινέτσα.

1664 Blanc. Taste the French way of life!