Παρουσιάστηκε το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα σε ελληνικό πανεπιστήμιο

Το πρώτο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Αγγλική γλώσσα σε ελληνικό πανεπιστήμιο, παρουσιάστηκε σήμερα, Τετάρτη, από το πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πρόκειται για το προπτυχιακό στην Αρχαιολογία, την Ιστορία και τη Φιλολογία της Αρχαίας Ελλάδας (BA Program in the Archaeology, History and Literature of Ancient Greece) και προσφέρεται από τη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

«Είμαι πολύ περήφανη για την πρωτοβουλία του ΕΚΠΑ, αποτελεί άλλη μία απόδειξη ότι τα πανεπιστήμιά μας μπορούν να ανοίξουν τα φτερά τους και στο εξωτερικό, ξεπερνώντας αγκυλώσεις», ανέφερε στον χαιρετισμό της η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως. Τόνισε, δε, ότι οι κλασικές σπουδές είναι το ιδεατό αντικείμενο για την προσέλκυση ξένων φοιτητών. «Αν όχι εδώ, πού; Αν όχι εμείς, ποιος;», είπε χαρακτηριστικά και σημείωσε ότι ήδη στις επαφές που είχε πρόσφατα στις ΗΠΑ, η αναφορά ύπαρξης του εν λόγω προγράμματος έγινε δεκτή με ενθουσιασμό. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ηγεσία του υπουργείου εργάζεται στην κατεύθυνση να καταστεί η Ελλάδα περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης.

Για ένα «πρωτοπόρο πρόγραμμα» που αποσκοπεί, εκτός των άλλων, και στην ανάπτυξη πνευματικών και πολιτιστικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε λόγο ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Θάνος Δημόπουλος. «Επενδύσαμε στην πραγματοποίησή του πιστεύοντας ακράδαντα ότι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για μία ακόμη φορά, καινοτομεί και ταυτοχρόνως συμβάλλει στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και τη δημιουργία πνευματικών δεσμών με χώρες και πολιτισμούς. Οι κλασικές σπουδές έχουν διεθνές ενδιαφέρον, ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια, και το να τις μελετήσει η νέα γενιά στον τόπο που γεννήθηκε ο ελληνικός πολιτισμός είναι σίγουρα μια μοναδική εμπειρία», ανέφερε.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τεσσάρων χρόνων (8 εξάμηνα), απευθύνεται σε πολίτες χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα δίδακτρα ανέρχονται σε 6.000 ευρώ ανά έτος. Σε κάθε έτος, θα υποδέχεται 100 φοιτητές.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει από τον Σεπτέμβριο 2020, ενώ οι εγγραφές θα ανοίξουν τον Ιανουάριο του 2020.

Η καινοτομία του προγράμματος, εκτός του ότι συνδυάζει τις επιστήμες της Αρχαιολογίας, της Ιστορίας και της Φιλολογίας, συνίσταται και στο ότι οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν και να κάνουν μαθήματα στις περιοχές ενδιαφέροντος του προγράμματος. Εκτός των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων των Αθηνών, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επισκέψεις σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην Πελοπόννησο, την Κεντρική Ελλάδα και Μακεδονία, την Κρήτη, τη Σαντορίνη και τη Νάξο. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα για παρακολούθηση των ανασκαφών στον Μαραθώνα.

Περισσότερες πληροφορίες, στην ιστοσελίδα του προγράμματος, http://baag.uoa.gr.