Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Δευτέρα 19/10 η κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Απροσπέλαστος είναι ο Κηφισός ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται στην Λ. Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, λόγω σύγκρουσης οχημάτων (Ι.Χ.Φ. με λεωφορείο) παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λ. Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από το ύψος του Αγίου Κοσμά στην περιοχή του Αλίμου.

Τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο του Κηφισού τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες στο τμήμα από το ύψος του Περιστερίου έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση παρατηρούνται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα

10′-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας

και καθυστερήσεις 5′-10′ στις εξόδους για Λαμία.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.