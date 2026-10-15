Τραγωδία σημειώθηκε στην Κέρκυρα, καθώς ένα βρέφος ηλικίας 7 ή 8 μηνών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο παρέλαβε το βρέφος, μεταφέροντάς το στο νοσοκομείο.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό δεν έχουν αποσαφηνιστεί, ανέφερε το ΑΠΕ.

Οι ιστοσελίδες enimerosi.com και kerkyrasimera.gr έγραψαν πως υπάρχει το ενδεχόμενο ο θάνατος του βρέφους να οφείλεται σε πτώση.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου διερευνώνται, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.