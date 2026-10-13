Αυξημένη είναι σήμερα, Τρίτη 13/10 η κίνηση σε αρκετούς δρόμους της Αττικής.

Ειδικότερα, λόγω ανατροπής οχήματος παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λ. Αθηνών – Σουνίου στο 42 χλμ στο ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή της Σαρωνίδας.

Επίσης, σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στον Κηφισό ενώ προβλήματα παρατηρούνται και στο κέντρο της Αθήνας.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.