Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Τρίτη 13/10 η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό και στην Αττική Οδό.

Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων σημειώνεται στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς την περιοχή του Ρέντη, λόγω σύγκρουσης νταλίκας με αυτοκίνητο στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας.

Επίσης, έντονη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων και στο κέντρο της Αθηνάς, με καθυστερήσεις στους δρόμους κυρίως στο Σύνταγμα και στο Παγκράτι.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση σημειώνονται:

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30΄ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας,

15΄-20΄ Περιφ. Υμηττού από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.